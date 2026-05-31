Se apaga el sueño mundialista: Marcelo Flores se rompió el ligamento cruzado en final de la Concachampions

Marcelo Flores tuvo una lesión en el partido contra Toluca en la final de la Concachampions 2026. (Foto: Cuartoscuro)

Marcelo Flores, jugador de Tigres que estaba en la convocatoria de Canadá para el Mundial 2026, reveló que, durante la final de Concachampions, se rompió el ligamento cruzado anterior, por lo que no jugará el torneo de la FIFA este verano.

“Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles, perdí mi ACL (ligamento cruzado anterior). Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el cel ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación, volveré más fuerte”, escribió en una historia de Instagram.

Anoche en la final de Concachampions ante los ‘Diablos’ del Toluca, Marcelo Flores ingresó al minuto 63 por Ozziel Herrera como una alternativa para el ataque en la espera de romper el cero en el marcador; sin embargo, tuvo que abandonar el terreno de juego al 78′ luego de tratar de realizar un amague, cuyo movimiento lo dejó tendido en el césped.

Gignac entró en su sitio; Flores salió de la cancha por propio pie pero sin apoyar del todo la pierna que se había lastimado y con el apoyo de sus compañeros.

La Selección de Canadá escribió al respecto: “Estamos en contacto con Marcelo y el equipo médico del Club Tigres con respecto a su lesión en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf de anoche”.

DT de Canadá confirma la baja de Marcelo Flores hacia el Mundial 2026

Más tarde en una conferencia de prensa, el seleccionador de Canadá Jesse Marsch confirmó la ausencia de Marcelo Flores: “Estará fuera”, dijo tras ser cuestionado sobre la lesión del atacante.

Asimismo, explicó que el problema es únicamente en el ligamento: “no hubo daño en el menisco ni otras complicaciones que a veces acompañan este tipo de lesión”, matizó.

“Todos lo vimos anoche y todos esperábamos lo mejor”, explicó. “Los jugadores estuvieron preguntando por él durante toda la noche y toda la mañana. Yo trataba de mantener al equipo informado sobre cómo evolucionaba la situación”, contó sobre el cómo vivieron el momento desde la concentración canadiense, donde esperaban a Flores tras la final de ‘Conca’.

Pese a las esperanzas, aceptó que desde el principio “no parecía una lesión menor” y que el jugador “está enfocado en seguir adelante y recuperarse para el futuro”.

Marsch también dio a conocer que Flores será operado en los próximos días y que existe la posibilidad de que el extremo de Tigres los acompañe durante la concentración del equipo canadiense durante el Mundial.

“Él ama a este equipo. Me dijo que le encantaría hacerlo y que una de las cosas que más disfruta es estar con este grupo”, expresó. “Así que sí, estamos pensando en él”, concluyó.

Recién en febrero, Marcelo Flores causó polémica tras cambiar ante FIFA su cambio de federación para ser considerado como canadiense y no como mexicano, de modo que pudiera ser llamado por la selección de la hoja de maple.

Sin embargo, el entrenador destacó que anoche en la final de Concachampions “lo apoyaron y mostraron empatía hacia él, fue algo muy especial”.