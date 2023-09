Hermanos Silvana y Marcelo Flores: De Inglaterra, a jugar en la Liga MX con Mazatlán y Tigres

El futbolista mexicano-canadiense-inglés Marcelo Flores es oficialmente nuevo jugador de los Tigres UANL luego de su paso por el Arsenal de Inglaterra, a pesar de que su padre dijo que nunca llevaría a sus hijos a un estadio de la Liga MX.

Tigres no dio a conocer los detalles económicos de la transacción ni la duración del contrato por el jugador.

Marcelo Flores ya es jugador de Tigres. (Twitter @TigresOficial)

Flores, de 19 años, militó en las inferiores del club inglés desde el 2019 y el año pasado jugó a préstamo con el Real Oviedo de España. Fue seleccionado nacional en categorías menores y con el Tricolor absoluto sólo recibió un llamado para un amistoso ante Chile realizado en 2021.

Con el Arsenal nunca jugó un partido de primera división mientras que en el Real Oviedo de la segunda división española apareció en 13 encuentros en los que no pudo marcar goles.

El mediocampista de 19 años interrumpirá su formación en Europa, al igual que su hermana Silvana, quien ahora juega con Mazatlán en la Liga MX Femenil.

¿Quiénes son los hermanos Tatiana, Silvana y Marcelo Flores?

Tatiana, Silvana y Marcelo son tres futbolistas mexicanos que nacieron en Georgetown, Canada. Son hijos de Rubén Flores Gómez, exfutbolista profesional mexicano con muy discreto paso por Atlante, Cruz Azul e Irapuato. Su madre es canadiense y de ascendencia inglesa, por lo que los hermanos Flores Dorrell tienen triple nacionalidad.

Su padre fue entrenador de la Selección Femenil de Islas Caimán, por lo que vivieron un tiempo en aquel territorio británico. Marcelo y su hermana Silvana fueron vistos ahí por el entrenador del equipo juvenil del Ipswich Town de Inglaterra y los invitó a la academia debido a sus cualidades futbolísticas.

En 2019, Marcelo Flores se unió a la Academia del Arsenal FC, donde comenzó a destacar en las ligas juveniles de Inglaterra. Sus hermanas Silvana y Tatiana también ingresaron al equipo femenil de los ‘Gunners’ y posteriormente fueron contratadas por el Chelsea.

Marcelo Flores firmó en 2020 un contrato por tres años con el Arsenal y tuvo algunos entrenamientos con el primer equipo tras sus buenas actuaciones con el equipo sub-21. En 2022, fue prestado al Real Oviedo de la segunda división de España -al igual que su hermana Tatiana.

Los tres hermanos Flores han sido convocados a la Selección Mexicana en categorías menores, a pesar de que también fueron considerados por los representativos de Inglaterra y Canadá. Marcelo incluso debutó con el Tricolor mayor bajo el mando de Gerardo ‘Tata’ Martino.

“La realidad es que solo ha habido una Selección en la cual me he sentido identificado”, comentó Marcelo Flores en 2022. “México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aún cuando nuestro ‘hogar’ está a miles de kilómetros de distancia”.

Los hermanos Flores en la Liga MX

Marcelo, Tatiana y Silvana fueron considerados como las nuevas ‘joyas’ mexicanas en futbol por su paso por el Arsenal y Chelsea. Sin embargo, Silvana fue contratada por Rayadas de Monterrey en 2022 y ahora Marcelo con Tigres. Tatiana aún juega con el Real Oviedo.

Tras el fichaje de Marcelo Flores con Tigres, algunos aficionados recordaron una publicación de su padre en la red social X -cuando aún era Twitter- en la que criticaba la violencia en el futbol mexicano tras el enfrentamiento entre aficionados en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

“Nunca llevaría a mis hijos a una liga donde matan a sus fans. Hay que actuar rápido es una tristeza atentar vs algo maravilloso”, publicó su padre Rubén Flores en Twitter tras la batalla campal entre aficionados de Querétaro y Atlas.

Tuit del papá de Marcelo Flores (Twitter @Ruboflores)

Flores se une a Diego Lainez (Tigres), Jesús ‘Tecatito’ Corona (Monterrey) y Erick Gutiérrez (Chivas) como jugadores que luego de pasar un tiempo en Europa regresan a la Liga MX en el último año.