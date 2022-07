‘La afición hizo más fácil mi decisión’: Marcelo Flores elige a la Selección Mexicana

Marcelo Flores ha puesto fin a la incertidumbre, a los rumores, a las ofertas y a toda la ‘novela’ que significó su posibilidad de jugar con la Selección Mexicana, la de Canadá o con la de Inglaterra.

El joven delantero del Arsenal de Inglaterra publicó este lunes una extensa carta en redes sociales en la que confirma que representará al Tri toda su carrera.

“Siempre he sabido que este día llegaría tarde o temprano […] La realidad es que solo ha habido una Selección en la cual me he sentido identificado”, compartió Flores. “México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro ‘hogar’ está a miles de kilómetros de distancia […] Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional”.

Marcelo Flores Dorrell nació en Ontario, Canadá. Su padre es mexicano y su madre es canadiense. Cuando era niño, emigró a Inglaterra con la academia del Ipswich. Por eso, tiene la posibilidad de jugar para una de tres selecciones nacionales distintas en torneos oficiales.

Al igual que sus hermanas futbolistas, Silvana y Tatiana, Marcelo ya ha representado a la Selección Mexicana en categorías inferiores; sus hermanas también han jugado con Inglaterra y aún no toman una decisión definitiva.

“Durante este proceso me he cuestionado muchas cosas: ¿Cuánto español tengo que saber para representar a México? ¿Cuántos años de mi vida tengo que haber vivido en México para no sentirme culpable por representar a un país donde no he tenido la oportunidad de vivir? ¿Es suficiente escuchar rancheras con mis hermanas en Inglaterra? ¿Decir ‘Sí’ a un país significa que ya no puedo amar a los otros dos países que tanto me han dado?”, dijo Marcelo Flores.

El futbolista de 18 años de edad aseguró que ama a México, a Canadá y a Inglaterra, pero confesó que la afición mexicana fue clave para elegir al Tri.

“A los fans: Gracias por todas su muestras de cariño durante los últimos meses. No tengo la menor duda que los fans de la Selección Nacional de México son los mejores del mundo […] Sentir su apoyo ha hecho este proceso un poco más fácil para mí”, mencionó el jugador.

Marcelo Flores ya fue convocado a la Selección Mayor en los últimos seis meses para un par de partidos amistosos ante Chile y Guatemala. Admite que anhela asistir en la Copa Mundial Qatar 2022, pero la decisión no depende de él y solo se esforzará para ganarse un lugar.