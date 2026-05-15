Cuando trabajar por la familia te aleja de ella

“El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra”. ¿Quién ha estado exento de esa incomodidad de cumplir en el trabajo mientras algo queda pendiente en casa y, después, al estar con la familia, pensar en lo que dejó abierto en la oficina? Es un dilema persistente, al que conviene darle una salida realista, en tanto sea imposible estar en dos lugares al mismo tiempo.

Existen dos posturas extremas. Para algunos, ese equilibrio es inalcanzable y llegan a declarar que el triunfo en el mundo corporativo exige un sacrificio familiar. Para otros, sí resulta viable cuando hay disciplina, organización y prioridades claras. Tal vez el punto esté en dejar de aspirar a un equilibrio diario perfecto y aprender a oscilar entre ambos imanes con mayor conciencia.

Hay temporadas en las que el trabajo demanda más. Un proyecto crítico, una negociación, una crisis, un cambio de puesto o una etapa de crecimiento profesional llegan a requerir jornadas más largas y decisiones difíciles. También hay momentos en los que la familia necesita ocupar el centro. Una enfermedad, una transición escolar, una conversación pendiente con la pareja, un hijo que empieza a alejarse o una relación que perdió cercanía sin hacer demasiado ruido.

La expresión “tiempo de calidad” ha sido repetida muchas veces. Tiene sentido, desde luego, porque la cercanía física con ausencia emocional tampoco resuelve nada. Pero la calidad necesita una cantidad mínima para existir. Una relación requiere algo más que momentos especiales, viajes planeados o fines de semana intensos. También crece en la repetición de lo cotidiano, en esa presencia sin espectáculo donde los hijos y la pareja perciben que forman parte de la vida real, más allá del discurso.

Por eso, la conversación y los acuerdos con la familia tienen tanta relevancia. Hace falta hablar de lo que ocurre en cada etapa, tanto en el ámbito laboral como en la vida doméstica. Aunque implique cierta incomodidad, conviene entender las circunstancias que atraviesa cada uno para darles sentido y comprensión.

Resulta muy difícil que el trabajo y la familia alcancen un equilibrio perfecto. Ambos espacios piden ajustes, compensaciones y correcciones a lo largo del tiempo, siempre que exista conciencia del movimiento. Hay días para estar más en la empresa y días para volver con mayor intención a casa. Lo delicado aparece cuando alguien pierde la capacidad de regresar.

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