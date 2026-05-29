‘Les va a caer como dedo en el anillo’: Carolina Viggiano incomoda con comentario vs. funcionarios de Morena

La senadora Carolina Viggiano durante una discusión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, generó revuelo en redes sociales tras viralizarse un clip de su intervención en la discusión en comisiones del Senado por la reforma al Poder Judicial.

Duruante la reunión extraordinaria de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, Viggiano hizo referencia a las acusaciones contra 10 políticos de Morena en Sinaloa por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Miren, sí les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho, pero les tengo una noticia: ahora les va a caer ‘como dedo en el anillo’ la justicia que viene atrás de ustedes”, afirmó.

El senador de Morena, Manuel Huerta, no pudo controlar la risa cuando escucho esta frase de la priista.

El doble sentido de Viggiano generó múltiples comentarios en redes sociales por el doble sentido que podría generar el comentario de la priista.

La senadora del PRI también mencionó al morenista Enrique Inzunza, uno de los políticos señadados por EU, quien tras solicitar licencia en la cámara alta calificó como un “farsante” y “vulgar narcotraficante”.

La senadora añadió que si el legislador de Sinaloa no debiera nada ni tuviera nexos con el crimen organizado, le daría la cara al pueblo de México.

Reforma judicial ‘enciende’ el Senado

En medio de la discusión de la Reforma judicial, las y los senadores usaron la tribuna para lanzar acusaciones contra sus pares.

En su intervención, Ricardo Anaya, el coordinador de la bancada del PAN, se presentó vistiendo con una playera que dice “#YoconMaru”, en apoyo a la gobernadora de Chihuahua señalada por la entrada de agentes de la CIA al estado. Sus compañeros también portaban playeras iguales.

Esto provocó la respuesta de Gerardo Fernández Noroña, de Morena, quien recordó las acusaciones de Maru Campos, y recriminó que estaban metiendo la agenda política “por la puerta trasera”.