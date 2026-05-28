Reforma a la reforma judicial llega al Senado: Comienza la discusión en comisiones

Antes de pasar al Pleno, comisiones unidas discuten la reforma a la reforma judicial.

El Senado de la República comenzó la discusión de la reforma a la reforma judicial, en una reunión extraordinaria de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera.

La minuta fue enviada al Senado y Morena busca aprobarla en fast track durante el mismo periodo extraordinario. Todo apunta a que el oficialismo tiene los votos suficientes para sacarla adelante, aunque existen tensiones internas y ausencia de algunos legisladores que podrían complicar el margen político.

Si el Senado la aprueba sin cambios, la reforma pasará a los congresos estatales para su ratificación, debido a que se trata de modificaciones constitucionales. Posteriormente deberán elaborarse leyes secundarias para definir cómo operarán los nuevos procesos judiciales y electorales.

La llamada reforma a la reforma judicial fue aprobada por la Cámara de Diputados durante un periodo extraordinario marcado por fuertes tensiones entre Morena, PT, PVEM y la oposición.

El dictamen modifica varios puntos de la reforma judicial de 2024 impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué aprobó la Cámara de Diputados?

El cambio central consiste en aplazar la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros, que estaba prevista para 2027, para realizarse hasta 2028. El oficialismo argumentó que esto evitará empalmar la elección judicial con los comicios federales intermedios y reducirá complejidad operativa y costos.

Además, se aprobaron ajustes sobre:

La integración y operación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Reglas para tribunales y órganos administrativos del nuevo Poder Judicial.

Cambios en la organización electoral judicial.

Nuevos criterios para la selección y evaluación de candidaturas judiciales.

Sin embargo, el punto más polémico fue una reserva presentada de última hora por Morena para permitir que cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan competir nuevamente en 2028 y extender eventualmente su permanencia hasta 2034. La oposición acusó que esto equivale a una “reelección disfrazada” y un beneficio para perfiles cercanos al oficialismo.

La votación final reflejó divisiones incluso dentro de Morena: el dictamen fue aprobado con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. Algunos legisladores morenistas y del PT criticaron internamente la modificación.

¿Qué dice la oposición?

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sostienen que la reforma no corrige los problemas de origen de la reforma judicial de 2024 y, por el contrario, fortalece el control político sobre el Poder Judicial.

También cuestionan la rapidez del proceso legislativo y la falta de discusión técnica suficiente.