David Faitelson pide perdón a José Ramón Fernández; ‘No vivimos de disculpas’, lo confronta Odín Ciani

José Ramón Fernández y David Faitelson se reencontraron en la votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional en Pachuca. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

David Faitelson y José Ramón Fernández protagonizaron un momento inesperado durante la votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional en Pachuca, donde el primero ofreció disculpas públicas a quien ha considerado su “maestro”.

Sin embargo, la escena no terminó ahí, minutos después Odin Ciani lo confrontó y mencionó que “no vivimos de disculpas”. El encuentro se dio este lunes, en el marco del evento donde ambos coincidieron nuevamente tras años de tensiones.

Al término de la ceremonia, llamó la atención que David Faitelson no apareciera en la fotografía oficial junto al resto de los periodistas presentes.

David Faitelson se disculpó con José Ramón Fernández. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo David Faitelson a José Ramón Fernández?

Durante el acto, Faitelson inició con su discurso y se dirigió directamente a José Ramón Fernández para pedirle estrechar su mano, en un gesto que sorprendió a los asistentes:

“Han pasado muchas cosas, pero soy un hombre agradecido y siempre lo voy a ser, públicamente quiero mencionar que si en algún momento me equivoqué, de todo corazón, por todos esos años juntos, me disculpe. Usted fue como un padre para mí, yo lo veo a los ojos y me equivoqué (...) No estaba preparado para esto, pero en la vida siempre debemos dar la cara”, declaró.

El analista también reconoció el peso de su pasado y reiteró su arrepentimiento ante quien llamó “maestro”:

“Estuvimos en las malas y en las buenas, pasamos muchas batallas juntas y al final del día me quedo siempre con todo lo positivo, le ofrezco una disculpa José Ramón Fernández, gran parte de lo que soy actualmente, se lo debo a usted”, finalizó.

Odin Ciani confronta a David Faitelson tras disculpase con José Ramón

Sin embargo, el momento de conciliación se vio opacado poco después. Odin Ciani, quien también mantiene antecedentes de pleitos con David Faitelson, lo encaró tras escuchar sus palabras. Ambos ya habían protagonizado un altercado en 2025 en el Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca.

Frente a los presentes, Ciani cuestionó la postura del comentarista: “Creo que debemos respetarnos, no podemos vivir pidiendo disculpas, porque esa persona tan grande de 80 años, solo recibió eso de ti (...) Te agradezco mucho que te pares frente a todos, pero a partir de hoy respeta, a todos”, declaró.

Finalmente, el periodista dejó claro que la relación entre ambos está rota, al señalar que, aunque en el pasado existió una amistad, esta ya no permanece, además de reprocharle por “las tantas veces que le hizo el trabajo”.

¿Cómo es la relación de David Faitelson y José Ramón Fernández?

La relación entre David Faitelson y José Ramón Fernández pasó de ser una de mentor–discípulo a una marcada por tensiones públicas y distanciamiento profesional.

Durante años, Faitelson fue uno de los colaboradores más cercanos de Fernández en TV Azteca, donde ambos construyeron un estilo crítico y frontal en el periodismo deportivo mexicano.

Sin embargo, la ruptura comenzó a hacerse evidente con el paso del tiempo, especialmente tras la salida de ambos a nuevos proyectos.

Faitelson, ya con mayor independencia, empezó a mostrar posturas propias que en ocasiones contrastaban con las de su exjefe, lo que generó roces indirectos, por ejemplo, cuando aseguró que Joserra ejerció un “maltrato emocional” en su contra.

Uno de los puntos más notorios del conflicto ha sido el tono crítico que ambos han utilizado en declaraciones públicas.

Del otro lado, el analista José Ramón Fernández, fiel a su estilo, ha respondido con comentarios irónicos o descalificaciones veladas, como cuando lo llamó “sicario” o “el más imbécil” de sus aprendices.