¿Quién juega en el Mundial 2026 HOY 12 de junio? Lista de partidos

Estos son los partidos programados para el 12 de junio en la Copa del Mundo de la FIFA. (Fotoarte El Financiero)

México venció a Sudáfrica y cumplió, ahora llega el turno de las otras dos selecciones anfitrionas que debutan este 12 de junio en la Copa del Mundo.

Estados Unidos y Canadá juegan su primer partido en el certamen en búsqueda de una victoria con la ventaja de jugar en casa ante un equipo sudamericano y otro europeo.

Las dos selecciones se encuentran en grupos del Mundial diferentes, pero el objetivo es el mismo: Sumar los tres puntos para tener un poco de tranquilidad en sus segundos encuentros.

Partidos del Mundial 2026 HOY 12 de junio: horarios y dónde ver EN VIVO

El debut de la selección de Estados Unidos es contra Paraguay, uno de los clasificados de Conmebol.

El rival de Canadá es Bosnia y Herzegovina, liderados por Edin Dzeko, que clasificó al Mundial mediante el repechaje al vencer a Italia en penales.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Paraguay a su debut en el Mundial 2026?

Estados Unidos pone en marcha su participación en la Copa del Mundo ante una selección paraguaya que regresa al torneo después de 16 años de ausencia.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino cuenta con una generación encabezada por Christian Pulisic, Weston McKennie y Giovanni Reyna, aunque una de las principales preocupaciones del técnico argentino se encuentra en la zona defensiva y en la profundidad de la plantilla.

Del otro lado aparece una Albirroja comandada por Gustavo Alfaro, quien tiene como pilares al defensor Gustavo Gómez y al atacante Miguel Almirón. Sin embargo, la principal incógnita pasa por Julio Enciso, figura del equipo paraguayo que arrastra molestias musculares desde principios de junio y cuya presencia en el once inicial se mantiene en duda.

Con Australia y Turquía completando el Grupo D, tanto Estados Unidos como Paraguay saben que una victoria en el debut puede ser determinante para encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

Pulisic lidera a la Selección de Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

Posibles alineaciones de Estados Unidos y Paraguay

Los 22 jugadores posibles que saltan a la cancha serán los siguientes:

Estados Unidos: Matt Freese; Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman, Antonee Robinson, Sergiño Dest; Weston McKennie, Tyler Adams; Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Director técnico: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Roberto Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Almirón; Diego González y Antonio Sanabria.

Director técnico: Gustavo Alfaro.

Canadá busca su primera victoria en un Mundial ante Bosnia y Herzegovina

Canadá afronta su primer partido en la Copa del Mundo con una mezcla de ilusión y presión. La selección dirigida por Jesse Marsch disputará apenas su tercer Mundial y tratará de conseguir el primer triunfo de su historia en el torneo, luego de haber perdido todos sus partidos en México 1986 y Qatar 2022.

La generación encabezada por Jonathan David, Stephen Eustaquio y Alphonso Davies, quien llega entre dudas por molestias musculares, aspira a dar un paso más y clasificar por primera vez a la fase de eliminación directa.

Enfrente estará Bosnia y Herzegovina, que vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014 y que llega impulsada por una racha de ocho partidos sin derrota.

El conjunto dirigido por Sergej Barbarez combina la experiencia del veterano Edin Dzeko con una nueva generación que ha devuelto la ilusión al país balcánico y que buscará sorprender a uno de los anfitriones.

Con Suiza y Qatar completando el Grupo B, el duelo de Toronto podría ser clave para las aspiraciones de ambas selecciones, que intentarán arrancar con el pie derecho una fase de grupos que promete ser una de las más competidas del torneo.

Pulisic lidera a la Selección de Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

Posibles alineaciones de Canadá y Bosnia-Herzegovina

Bosnia y Canadá buscan su primera victoria en la Copa del Mundo con los siguientes 22 jugadores.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismaël Koné y Liam Millar; Jonathan David y Cyle Larin.

Director técnico: Jesse Marsch.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Burnic, Gigovic, Muharemovic y Memic; Celik, Basic y Bajraktarevic; Mahmic, Ermedin Demirovic y Samed Bazdar.

Director técnico: Sergej Barbarez.

Con información de EFE