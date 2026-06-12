‘Casi tan caro como Los Ángeles’: Así vivieron los extranjeros la inauguración del Mundial 2026

Además de sudafricanos, entre los extranjeros que acudieron a la inauguración del Mundial 2026 había rusos, estadounidenses y australianos. (Foto: Cuartoscuro/EFE)

La inauguración del Mundial 2026 no solo contó con la presencia de mexicanos que coreaban a cada momento ‘Cielito lindo’; entre las camisetas tricolor también resaltaban los colores de la bandera de Sudáfrica, que ondeaban los aficionados de los ‘Bafana’.

La tarde del jueves, Sudáfrica salió al campo del Estadio Ciudad de México para enfrentarse a la Selección Nacional, un encuentro que terminó con la victoria del ‘Tri’ gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Un resultado que, si bien entristeció a los sudafricanos, no disminuyó la confianza que tienen en su equipo: “México jugó increíble. Desafortunadamente no ganamos, pero la siguiente tal vez”, dijo Ferial, ciudadana sudafricana, en entrevista con El Financiero.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Se llevó a cabo la inauguración de la Copa Mundialista en el estadio Azteca. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Una opinión que compartieron otros aficionados al finalizar el partido: “México y el juego fueron asombrosos, estamos muy tristes por el resultado, pero quizás lo hagamos mejor para el siguiente”, comentó Lewis, otro aficionado sudafricano.

Lejos del marcador, los seguidores del futbol aseguraron disfrutar cada momento de su estancia en la Ciudad de México, incluso aspectos que han sido muy criticados, como el uso del color morado y el ajolote como identidad visual.

“Es hermoso (ver la ciudad pintada de morado y con ajolotes). Es como si los mexicanos no se asustaran por tener colores, los aman y los muestran. Eso hace a este país diferente”, compartió Ferial.

¿Cómo vivieron los sudafricanos la inauguración del Mundial 2026?

Al salir del Estadio Ciudad de México, la fiesta continuó sin importar la nacionalidad: todos celebraban, tomaban cerveza —aún cuando cada una superara los 300 pesos— y bailaban al ritmo de ‘La Chona’.

Una experiencia única para algunos aficionados de Sudáfrica: “Es muy especial cómo los mexicanos y sudafricanos estábamos juntos, sentados lado a lado y no había agresiones, no había antagonismos, éramos solo aficionados disfrutando del juego. Fue un gran ejemplo, no solo de un juego hermoso, sino de fans hermosos”, señaló Otho, originario de Johannesburgo.

Neil tiene una sensación similar, ya que de todo lo que vivió, lo que más disfrutó fue la convivencia con los mexicanos: “Nosotros viajamos 30 horas para llegar, pero estar aquí es increíble. Es una ciudad muy emocionante, con una vibra fantástica: las personas son amigables, los amamos”.

Los ciudadanos extranjeros también disfrutaron del ambiente que se vive en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

Además, los guiños a la cultura mexicana en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, así como la comida del Estadio Ciudad de México y de toda la capital, encantaron a los extranjeros.

Una de ellas es Ferial: “La cultura mexicana fue mi parte favorita, es hermosa, muy cálida y amorosa. México salvó a mi gente y es asombroso”, compartió. Aunque no solo los sudafricanos disfrutaron de la experiencia.

A los festejos también se sumaron los ciudadanos de Rusia, quienes al grito de “sin rusos no hay fiesta” y con una enorme pila de vasos bailaban con mexicanas y mexicanos, se tomaban fotografías e intentaban hablar español.

“Siento un ambiente increíble, México es asombroso, vivir el futbol es increíble aquí y hablo por todos los chicos aquí. Antes del juego, ver la ceremonia nos gustó. Es increíble que recordaran nuestro país”, dijo Dimitri.

¿Qué piensan los extranjeros sobre los precios en el Estadio Ciudad de México?

A pesar de que la experiencia fue positiva para la mayoría, tanto mexicanos como extranjeros señalaron un gran inconveniente: los precios de la comida, las bebidas y los boletos para el Mundial 2026.

“La verdad pienso que es más caro de lo que había imaginado, está muy cerca de los precios de Los Ángeles. La verdad es muy sorprendente”, comentó Mike, quien viajó desde Estados Unidos para ver el partido.

Con él coincide Samuel, un joven originario de Australia: “No entiendo cómo los mexicanos pueden pagar los boletos porque fueron 55 mil pesos por una entrada. Todo el tiempo esperé que bajaran, pero no. Es un poco triste”, dijo.

El precio de las baguettes de cochinita dentro del Estadio Ciudad de México es de 200 pesos. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Aunque todos reconocen haber gastado más de lo que les gustaría admitir, algunos aficionados están convencidos de que la experiencia valió la pena porque disfrutaron el momento.

“Pienso, dado que la moneda de Sudáfrica es casi la misma que la de México, que fue un poco caro. Un precio más accesible habría sido bueno, pero valió la pena, toda la experiencia fue buena”, dijo Ferial.

“Es muy sorprendente, pero también pienso que es un evento que solo sucede una vez cada cuatro años. Además, la comida es buena, nos encantó. Yo creo que cuando vienes a un evento como este no te preocupas tanto por el precio, porque se trata más de la vibra y de la gente. Valió la pena”, agregó Otho.