‘El juego fue buenísimo’: Sheinbaum celebra el triunfo del ‘Tri’ tras partido inaugural del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum también destacó el ambiente que se vivió en toda la ciudad. (Foto: Cuartoscuro)

A todos los aficionados que disfrutaron del partido inaugural del Mundial 2026 se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presenció el triunfo de la Selección Nacional ante Sudáfrica desde uno de los 18 Festivales Futboleros de la Ciudad de México.

Un momento que la presidenta aseguró vivir con “una alegría inmensa”, en especial porque el conjunto tricolor dirigido por Javier ‘El Vasco’ Aguirre inició la justa mundialista con una victoria de 2-0 sobre la Selección de Sudáfrica.

“A quienes queremos a México, (nos) va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política. Una alegría enorme. ¡Felicidades a todo el pueblo de México!”, comentó durante la conferencia de prensa del 12 de junio.

La presidenta de México sigue las acciones del partido inaugural del Mundial 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Gobierno de CDMX)

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la Selección Nacional?

Claudia Sheinbaum disfrutó del partido de México vs. Sudáfrica desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, en compañía de Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina.

A lo largo del evento, la mandataria compartió algunas actualizaciones y un video en el que aparece disfrutando del encuentro junto con las personas que acudieron al Festival Futbolero.

La presidenta explicó que durante el partido se vivió una gran emoción: “Fue una cosa… pero igual en todas las plazas de las ciudades; en el Ángel, una alegría”, comentó, especialmente después del triunfo de México.

“El juego fue buenísimo, felicidades a la selección”, dijo. La presidenta también agradeció a los jugadores mexicanos porque este arranque en la Copa Mundial de la FIFA representó una gran satisfacción para la ciudadanía.

“Fue una fiesta de México, muy hermoso ver a toda la afición celebrar el triunfo de la selección y mostrar lo que es México ante el mundo: potencia cultural, alegría. Eso es lo que se vivió ayer. Estoy muy contenta”, afirmó.

La presidenta Sheinbaum también aseguró que, pese a todas las movilizaciones que se registraron antes del arranque de la justa deportiva, “todo salió muy bien” y reiteró su felicidad por el encuentro.

¿Qué piensa Sheinbaum sobre los partidos que la FIFA dio a México?

Durante su conferencia de prensa, la presidenta también fue cuestionada sobre la cantidad de partidos que la FIFA otorgó a México para el Mundial 2026, ya que solo se realizarán 13 de los 104 encuentros en nuestro país. De ellos, 11 corresponden a la fase de grupos y dos más a las eliminatorias.

Al respecto, Sheinbaum explicó que no le corresponde hablar sobre ese tema y evitó emitir una opinión acerca de si México merecía o no una mayor cantidad de encuentros en sus tres sedes mundialistas.

“No hay que meterse en eso. No me corresponde a mí meterme en si nos merecíamos la final o no”, dijo. Además, aclaró que la actriz Salma Hayek no acudió al Estadio Ciudad de México como representante del Gobierno de México.

“La FIFA decide, en el marco de sus eventos, quiénes son los representantes de cada uno de los países. No era una representación de los estados, de los gobiernos”, compartió.