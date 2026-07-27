‘Apunta a reclutamiento forzado’: Pablo Lemus se reúne con madres de adolescentes desaparecidos en Jalisco

Los adolescentes que desaparecieron hace 10 días en Jalisco podrían haber sido enganchados por integrantes de la delincuencia organizada, al menos en cuatro de los cinco casos, según las primeras indagatorias, informó el gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro.

El mandatario señaló que, las investigaciones apuntan a reclutamiento forzado, “principalmente con las sábanas de localización; nos marcan dos ubicaciones que son Zacatecas y Michoacán, se ha pedido ya la colaboración con estos estados de la República para poder hacer operativos conjuntos en las zonas cercanas donde nos marca la ubicación de esos teléfonos celulares. Son casos completamente distintos los cinco jóvenes, y no están relacionados entre ellos”.

Lemus señaló que en lo que respectivo al otro adolescente, la última ubicación del teléfono celular corresponde a la zona de Tequila. La fiscalía especializada en personas desaparecidas ya había adelantado que el joven tenía problemas familiares.

Pablo Lemus se reunió con familiares de los cinco adolescentes reportados como desaparecidos en días recientes para informarles sobre los avances de las investigaciones y les reiteró el compromiso de continuar con su búsqueda, y agregó que es necesario modificar la legislación y reforzar los controles para el traslado de menores entre entidades.

“Llevo prácticamente un año y medio insistiendo en el tema: debemos lograr ya la nueva legislación para hacer más severas las medidas de seguridad en las centrales camioneras de todo el país, pero pues la legislatura federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacen caso omiso”.

Iglesia se une a la exigencia para que aparezcan los jóvenes

En tanto, el arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, reconoció que siempre se ha unido a los reclamos sociales para que se localice a las personas desaparecidas.

“El llamado a las autoridades para que agilicen la búsqueda, pero también a todos los padres de familia que implementen las medidas de prevención de sus hijos adolescentes; todo parece indicar que la estrategia de reclutamiento de parte de los grupos delincuenciales tiene en la medida precisamente a los adolescentes”, dijo el jerarca eclesiástico.

Los jóvenes ausentes son Jeremy Alejandro Villegas Anaya, de 14 años; Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años; Facundo Viral Sánchez Sánchez, de 17 años; Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, y Carlos Humberto Corona, de 14 años, quienes fueron vistos por última ocasión entre el 15 y el 17 de julio en Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Zapopan; la Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas ocho carpetas de investigación.