Que no te agarren ‘en curva’ con una multa: Así será el Hoy No Circula de este martes 28 de julio

El Hoy No Circula aplica para autos con hologramas 1 y 2. (Cuartoscuro)

Evita que sea un martes con “m” de multas. Antes de salir de casa verifica si tu automóvil tiene permitido circular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). El programa Hoy No Circula mantiene sus restricciones habituales este 28 de julio de 2026 para disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario del programa, este martes opera de manera habitual, ya que no se ha activado una contingencia ambiental por ozono.

¿Qué autos no circulan este martes 28 de julio?

La restricción aplica para los vehículos con las siguientes características:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

Estos vehículos deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

De acuerdo con el calendario del programa, este martes opera de manera habitual, ya que no se ha activado una contingencia ambiental. (CAMe).

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Están exentos del programa:

Vehículos con holograma 00 y 0 .

. Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que incumplan con el programa pueden recibir una sanción económica que va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, por lo que las autoridades recomiendan verificar las restricciones antes de salir.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula se aplica en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México .

. Los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En caso de que durante el día la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declare una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse y ampliarse para más vehículos.