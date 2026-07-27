¿Cómo un montón de ferrotanques abandonados llevó a descubrir la presunta red de huachicol de Ernesto ‘N’?

La red de huachicol en la que estuvo Ernesto 'N' habría significado un daño de hasta 4 mil millones de pesos.

La investigación para detener a Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California acusado por huachicol fiscal, comenzó en Ramos Arizpe, Coahuila, cuando las autoridades reportaron el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en condiciones peligrosas para la población.

Así lo confirmó la Fiscalía General de la República (FGR), que recordó que ese momento fue el que abrió la puerta para detectar la red más grande de hidrocarburos realizada por vías férreas, con un daño a la Hacienda Pública por más de 4 mil millones de pesos y a la que está ligada el exgobernador panista.

Los 33 ferrotanques estaban expuestos a altas temperaturas, además de que se desconocía la sustancia contenida en su interior, por lo que comenzaron inspecciones, tomas de muestras y medidas de seguridad que permitieron más hallazgos.

El análisis de la cadena logística ligada a estos tanques dio como resultado el hallazgo de otros tanques en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, Tamaulipas, con las mismas irregularidades y sobre los cuales se declaró únicamente el 10 por ciento de contenido que realmente contenían.

Estos hallazgos permitieron a la FGR reconstruir una ruta ferroviaria utilizada para el traslado de huachicol.

“Lo que inicialmente parecía ser un hallazgo aislado evolucionó hasta la identificación de una operación logística de mayor dimensión, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades”, explicó la FGR.

Ernesto ‘N’ estaba en red de huachicol desde 2018

Una vez hallada la red de huachicol, arrancó el análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa, con lo que identificaron como importadora principal a una sociedad constituida en CDMX en agosto de 2018 por José ‘N’, y a la que Ernesto ‘N’ se unió un par de años después de su fundación.

De acuerdo con la FGR, el panista Ernesto ‘N’ participó en la estructura de la red de huachicol mediante su incorporación al capital variable de la empresa, y para 2021 ya era accionista y secretario del Consejo de Administración, además de una participación como representante legal y en la toma de decisiones estratégicas.

Tanto el exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, como José ‘N’, participaron en actos corporativos de la red de huachicol, desde el otorgamiento de poderes, actividades de administración, comercio exterior y gestiones con autoridades fiscales y aduaneras.

Con el rastreo de las actividades de la empresa, la FGR dejó claro que no se trata de una persecución política, además de que la empresa con sede en CDMX amplió su objeto social para almacenar, importar, exportar, transportar y manejar hidrocarburos, además de operar terminales ferroviarias y servicios auxiliares.

La investigación, que comenzó con el hallazgo de los ferrotanques, ahora recopila al menos 96 pruebas en contra de Ernesto ‘N’ y su presunto vínculo con la red de huachicol de alcance interestatal.

La FGR admitió que hasta el momento se ha confirmado un perjuicio fiscal de 100 millones de pesos derivado del huachicol a través de 170 ferrotanques hasta julio del año pasado; sin embargo, el daño podría ascender a los 4 mil millones de pesos, luego del cruce de información con la Agencia Nacional de Aduanas.

“Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”.