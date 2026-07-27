‘Son insostenibles’: Experto de Comisión de la UNAM critica los resultados del examen de ingreso

La UNAM enfrenta una grave crisis por anomalías estadísticas y sospechas de trampas masivas en el examen de admisión a licenciatura 2026.

Eduardo Backhoff Escudero, especialista en evaluación educativa, aseguró que los resultados del examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentan un comportamiento estadístico “profundamente anómalo” y consideró que son “insostenibles”.

En una columna publicada por El Universal, el especialista sostuvo que los resultados del examen de ingreso de este año muestran una distribución atípica que rompe con el comportamiento observado históricamente en este tipo de evaluaciones, por lo que llamó a la máxima casa de estudios a revisar a fondo el proceso.

Escudero es parte del la Comisión Ténico que analizará el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a licenciatura 2026.

Los resultados de la UNAM tuvieron ‘comportamiento estadístico profundamente anómalo’

Backhoff explicó que, en condiciones normales, los resultados de un examen estandarizado mantienen patrones estadísticos relativamente estables entre una generación y otra.

Tradicionalmente, dijo, las calificaciones se distribuyen siguiendo la llamada “campana de Gauss”, donde la mayoría de los aspirantes obtiene puntuaciones cercanas al promedio y solo una pequeña proporción alcanza los puntajes más altos.

Sin embargo, afirmó que eso no ocurrió en el examen de admisión de la UNAM de 2026.

“Estamos frente a un comportamiento estadístico profundamente anómalo”, escribió el especialista, al señalar que la distribución matemática de los resultados de este año no se asemeja a la de procesos anteriores.

Según expuso, el problema no consiste únicamente en el incremento de aspirantes con calificaciones perfectas —lo que llevó a carreras como Medicina a exigir los 120 aciertos para ingresar—, sino en la concentración “artificial e inverosímil” de aspirantes en los puntajes máximos.

¿Qué ocurrió con el examen de ingreso de la UNAM?

La crisis en la UNAM se desató luego de que se reportaran puntajes inusualmente altos en carreras de alta demanda durante la aplicación, por primera vez, del examen de admisión en línea, lo que encendió las alarmas sobre posibles trampas.

Por este motivo, la UNAM abrió una investigación interna, suspendió las inscripciones de nuevo ingreso y presentó una denuncia penal para que las autoridades determinen si existieron conductas ilícitas.