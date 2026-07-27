‘Dios me lo pidió’: Detienen en Puebla a fisicoculturista por el homicidio de sus padres

Ángel ‘N’, un fisicoculturista de 35 años, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, Puebla, como presunto responsable del homicidio de sus padres y el intento de homicidio de su hermano, quien resultó gravemente herido.

El ataque ocurrió al interior de su domicilio, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan. El detenido, quien predicaba en las redes sociales su creencia religiosa, aseguró a la policía que cometió el doble parricidio porque Dios lo escogió.

Según la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, los hechos se registraron este domingo 26 de julio cuando se recibió el reporte de vecinos del fraccionamiento Fuentes del Camino Real, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, quienes solicitaron su apoyo al escuchar disparos en una vivienda.

‘Dios se lo pidió’: Esto dijo el presunto parricida al ser detenido

Al acudir al lugar, los agentes encontraron los cuerpos de una mujer de 54 años y un hombre de 70, además de un menor de edad con heridas graves, por lo que se detuvo a Ángel ‘N’, quien se identificó como hijo de los adultos agredidos y hermano del joven lesionado, entregándose a las autoridades por voluntad propia y señalando que había cometido el ataque porque “Dios se lo pidió”.

Se dio a conocer que el presunto victimario había estado en un anexo por consumir drogas y en sus redes sociales promovía el ejercicio y mensajes religiosos. Según información extraoficial de los uniformados que llevaron a cabo la detención, el detenido dijo al momento de su aseguramiento: “Dios me escogió para renovar toda la zona de Cholula”.

En el último video que el sujeto publicó hablaba sobre Jesucristo y llamaba a las personas a acercarse a él para buscar un hogar: “A las personas que de verdad crean en mí, crean en Jesucristo, pueden venir aquì a mi casa a tocar, no me manden comida, pregúntenme dónde pueden vivir. Cristo no sólo nos alimentó de alimento espiritual, sino casas de comida, de todo, de alimento, tienen que meterse aquí a una de las casa de la zona” , dijo en el multimedia.