Tómate esta botella: México aplicará aranceles recíprocos a países que impongan barreras al tequila

México endurecerá su estrategia comercial para defender al tequila en los mercados internacionales y aplicará medidas recíprocas contra los países que mantengan aranceles o barreras que limiten el acceso de la bebida mexicana, anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante la conmemoración del Día Nacional del Tequila, el funcionario afirmó que la dependencia iniciará una revisión de todas las restricciones comerciales que enfrentan las exportaciones de tequila con el objetivo de desmontarlas y lograr un trato más equilibrado para los productos mexicanos.

“Si otro país me aplica 150, sí le voy a decir, oye, pues voy a poner restricciones también a tus productos. O sea, va a tener que ser más balanceado”, advirtió Ebrard al referirse a los países que mantienen elevados aranceles o regulaciones para el tequila.

El secretario explicó que, aunque México es uno de los países más abiertos al comercio internacional, existen mercados que mantienen gravámenes de hasta 150 por ciento o restricciones regulatorias que impiden la entrada del tequila, mientras sus exportaciones ingresan al mercado mexicano con pocas barreras.

“Nosotros no les ponemos restricciones a ellos. Hay países que nos exportan vehículos, hay países que nos exportan granos básicos... Somos un país en lo general muy abierto al comercio de otros países”, señaló.

La estrategia de defensa al tequila

Por ello, indicó que una de las prioridades de la Secretaría de Economía durante el próximo año será identificar y eliminar las barreras comerciales que afectan al tequila y, con ello, beneficiar también a otras denominaciones de origen mexicanas.

“La tarea que nos proponemos en este próximo año es ir desmontando esas restricciones, porque nosotros no les ponemos restricciones a ellos”, afirmó.

Ebrard sostuvo que la estrategia responde al profundo cambio que atraviesa el comercio internacional, impulsado por la nueva política comercial de Estados Unidos, donde las decisiones comerciales ya no se basan únicamente en el libre comercio, sino en criterios geopolíticos.