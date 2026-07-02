Esta fue la propuesta de Marcelo Ebrard al Gobierno de Trump para renovar el T-MEC

Al no optar por la renovación del T-MEC, Estados Unidos revisará anualmente el acuerdo con México.

Donald Trump no renovó el T-MEC debido al déficit comercial que Estados Unidos tiene con México y Canadá. Para solucionar ese problema, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ya hizo una propuesta, reveló Marcelo Ebrard este jueves 2 de julio.

“Si queremos reducir el déficit, necesitamos producir más en Norteamérica, es decir, en Estados Unidos, México y Canadá, para no importar tantas cosas", dijo el secretario de Economía.

Como ejemplo, Ebrard explicó que México importa casi toda la penicilina que ocupa el sector Salud; la mayoría de los insumos para la producción de medicamentos, y 90 por ciento de los semiconductores.

“¿Cómo producimos de este lado, entre Estados Unidos, México y Canadá? Si no lo resolvemos, nunca vamos a resolver el déficit", puntualizó en la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Revisiones del T-MEC con EU: ¿Cuántos pendientes hay?

El secretario de Economía subrayó que las revisiones del acuerdo “no son nada inusual”. Por ejemplo, en 2025, Estados Unidos pidió a México solucionar 54 puntos en los que veían problemas en el tratado.

“Este año, hay entre 10 y 11 asuntos que ya nos habían planteado antes”, dijo.

Marcelo Ebrard adelantó que se hará un ‘corte de caja’ sobre estos asuntos en la reunión del próximo martes 20 de julio, cuando una delegación encabezada por Jamieson Greer venga a la Ciudad de México para reunirse con la Secretaría de Economía.

Y ahora, ¿qué pasará con el T-MEC?

De acuerdo con la cláusula de extinción, Estados Unidos, México y Canadá harán revisiones del acuerdo hasta 2036, año en el que concluye el acuerdo que entró en vigor en 2020.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que dentro de ese periodo de revisiones de 10 años, Estados Unidos puede solucionar sus diferencias con México y Canadá y aprobar la renovación del T-MEC.

“La mayor incertidumbre habría derivado del retiro de Estados Unidos del tratado, cosa que es lo que nos ha preocupado desde que se inició la actual administración. Ese escenario veo que ya no es lo que debemos esperar, lo que debemos esperar es otra cosa”, comentó Ebrard.

El secretario de Economía ya había comentado que si Estados Unidos decide salirse del T-MEC, debe avisar a sus socios comerciales con seis meses de anticipación.

El funcionario insistió en que el tratado no sufrirá cambios inmediatos y que continuará operando bajo las reglas actuales mientras los tres socios avanzan en el proceso de revisión

Ebrard también aseguró que la continuidad del acuerdo y la estrategia de relocalización productiva en Norteamérica podrían traducirse en mayores inversiones para México durante los próximos años.

Según explicó, la revisión anual del T-MEC, impulsado por Trump en su primer mandato, no debe interpretarse como una señal de riesgo para las empresas, sino como un mecanismo para resolver diferencias y fortalecer la integración regional.

“Estados Unidos está modificando su relación comercial con todos los países (...) Pienso que México va a tener una oportunidad muy importante estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico”, afirmó.

Con información de EFE