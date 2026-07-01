Sheinbaum ‘tranquiliza’ a México y explica qué pasará con el T-MEC: ‘Hoy no se acaba el tratado’

Sheinbaum explicó qué establece el T-MEC para su renovación en el sexto aniversario de su entrada en vigor.

La presidenta Claudia Sheinbaum ‘tranquilizó’ al país y aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantendrá su vigencia hasta 2036 aunque la Administración de Donald Trump confirmó que no lo renovará y optó por revisiones anuales.

La mandataria explicó el alcance de la revisión sexenal prevista en el acuerdo comercial, al señalar que la reunión que sostendrán este miércoles 1 de julio los representantes de los tres países no es por una fecha límite para la continuidad del tratado.

“No es una fecha límite hoy, sino que si no se envía la carta por parte de Estados Unidos de los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia. Solamente que queda una revisión anual y en este periodo se podrá determinar qué características tendría esa revisión anual. Eso es muy importante”, afirmó durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles.

La mandataria informó que la mañana de este miércoles se realizará una reunión virtual entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el ministro canadiense Dominic LeBlanc y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Sheinbaum explica qué pasará con el T-MEC a partir de hoy 1 de julio

EU propuso este miércoles una renovación anual del tratado comercial con México y Canadá en las negociaciones que mantienen de manera virtual para la renovación del acuerdo T-MEC, adelantó el representante comercial de EU, Jamieson Greer, en declaraciones a Bloomberg.

La presidenta explicó que el T-MEC establece que, en el sexto aniversario de su entrada en vigor, los tres socios deben realizar una revisión conjunta de su funcionamiento y definir si desean extenderlo por otros 16 años.

Según indicó, México y Canadá ya expresaron formalmente su disposición a prorrogar el acuerdo, mientras que la decisión de Estados Unidos forma parte de las conversaciones que arrancan este miércoles.

“Si el día de hoy no hay la decisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el tratado se mantiene por los próximos 10 años que es su vigencia, hasta el 2036, y se revisaría cada año”, sostuvo. Sheinbaum insistió en que la ausencia de una decisión de EU no implicaría el fin del acuerdo comercial.

Así serían las revisiones anuales del T-MEC

“Es decir, no se acaba el tratado, sino continúa los 10 años con revisiones que serán definidas por el trabajo que se va a hacer conjuntamente a partir del día de hoy”, señaló la mandataria.

Asimismo, destacó que los tres países conservan la posibilidad de acordar una extensión en cualquier momento antes de que concluya la vigencia actual del tratado.

Sheinbaum adelantó además que una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) viajará a México el próximo 20 de julio para continuar las conversaciones derivadas de esta revisión.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN. La revisión sexenal fue incorporada durante su negociación para evaluar el funcionamiento del acuerdo y definir una posible extensión de su vigencia, mecanismo que este miércoles inicia formalmente con las conversaciones entre los tres socios norteamericanos.