Clima en Puebla y Morelos: Tarde fresca y nublada, con probabilidad de lluvias, el 2 de julio

Para el jueves 2 de julio, el clima en Puebla y Morelos presentará cielos nublados y temperaturas frescas. Se esperan mínimas de 10°C en Cholula y máximas de 26°C en Cuernavaca, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, el termómetro marcará una mínima de 10.3°C y una máxima de 25.0°C. El cielo estará nublado y el viento soplará a 7 km/h. Los municipios principales de Puebla tendrán valores entre 11°C y 26°C.

Cuernavaca, Morelos, registrará mínimas de 11.7°C y máximas de 26.0°C, con cielo nublado y vientos de 6 km/h. En Cholula, Puebla, las temperaturas estarán entre 10.0°C y 23.7°C. Sus municipios aledaños verán grados entre 10°C y 25°C.

¿Habrá lluvias en Puebla y Morelos este jueves?

Las condiciones atmosféricas para el jueves indican un cielo predominantemente nublado en toda la región. A pesar de la nubosidad, la probabilidad de lluvia será baja en Puebla, Cuernavaca y Cholula. Los vientos soplarán entre 6 y 7 km/h.

El SMN informa que canales de baja presión y circulaciones ciclónicas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en otras partes del país. Sin embargo, para Puebla y Morelos, se espera un día seco y estable.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región de Puebla y Morelos es el siguiente:

Jueves 2 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Viernes 3 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Sábado 4 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra estabilidad. Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de 25°C y las mínimas cerca de los 10°C, con cielos nublados. No se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas.

¿Qué precauciones tomar con el clima en la región?

Es importante mantenerse hidratado, especialmente durante el día, y usar protector solar aunque el cielo esté nublado. Las mañanas y noches serán frescas, por lo que se recomienda llevar una prenda abrigadora al salir.

Las actividades al aire libre se podrán realizar sin mayores inconvenientes debido a la baja probabilidad de lluvia y los vientos ligeros. No obstante, siempre es prudente revisar el pronóstico antes de planificar eventos largos.

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