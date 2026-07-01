Wall Street abre mixto tras repunte en sector tecnológico: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices de Wall Street experimentan una toma de utilidades luego del repunte en el sector tecnológico, mientras los inversionistas asimilan datos de empleo para el mercado estadounidense, así como declaraciones del presidente de la Fed.

El Dow Jones es el único que avanza 0.25 por ciento, a 52 mil 450.51 enteros, mientras que las bajas son de 0.33 por ciento para el caso del Nasdaq que ronda en los 26 mil 126.21 puntos, al igual que el S&P 500 que cede 0.05 por ciento, en las 7 mil 494.43 unidades.

“Esperamos una jornada con un tono de cautela en los mercados, donde la atención de los inversionistas se centrará en la participación del presidente del Fed, Kevin Warsh, en el foro del BCE en Sintra, buscando señales sobre el rumbo de la política monetaria. Por otro lado, los datos actualizados de empleo ADP, aunque debajo de las expectativas, reflejaron una solidez en el mercado laboral estadounidense que le da camino libre al Fed para enforcarse en la inflación”, destacaron analistas de Bx+.

Del lado de Europa las bajas son lideradas por el CAC 40 de Francia que cede 0.94 por ciento, en los 8 mil 325.65 puntos, el IBEX 35 de España baja 0.56 por ciento, con 19 mil 363 enteros, seguido por el FTSE 100 de Londres que resta 0.49 por ciento, en las 10 mil 445.88 unidades, y el DAX en Alemania con 0.07 por ciento menos, alcanza los 24 mil 981.57 puntos.

A nivel local los movimientos son positivos, ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, suma 0.32 por ciento, en los 67 mil 754.99 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.17 por ciento menos, ronda en los mil 341.69 enteros.

Por su parte, los marcadores de los crudos presentan descensos de 1.70 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 68.33 dólares por barril, y el referencial Brent con 2.06 por ciento a la baja, se sitúa en los 71.40 billetes verdes por unidad.