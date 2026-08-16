Con pasamontañas y en botas: Así fue el partido que jugó el EZLN contra el ‘Vasco’ Aguirre y otros exjugadores

Hay partidos que quedan para la historia, como el Argentina vs. Inglaterra en México 1986, donde se dieron la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ en el partido protagonizado por Diego Armando Maradona. Pero hay otros que viven en los recuerdos de unos pocos, como el que disputó un representativo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ante un equipo de veteranos encabezado por Javier ‘Vasco’ Aguirre.

Sin transmisiones de televisión y ni siquiera con tenis adecuados para la práctica deportiva, el EZLN y saltó a la cancha ante un equipo de exprofesionales en la Ciudad de México ante unas 6 mil personas y ofrecieron una inusual lluvia de goles.

¿Cómo fue el partido entre el EZLN y exjugadores de la Selección Mexicana?

El 15 de marzo de 1999, un equipo representativo del EZLN se dio cita en el Estadio Jesús ‘Palillo’ Martínez, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca de la capital, para disputar un partido especial ante un conjunto de exjugadores profesionales capitaneado por el ‘Vasco’ Aguirre.

De acuerdo con un archivo del periódico La Jornada, entre los jugadores de Aguirre se encontraban exseleccionados nacionales como Luis Flores, Raúl Servín y Rafael Amador.

El Subcomandante Marcos del EZLN no jugó el partido contra exjugadores. FOTO: ISABEL HINOJOSA/CUARTOSCURO.COM (Isabel Mateos Hinojosa)

De acuerdo con una reconstrucción de hechos realizada por El País, cuando los zapatistas emergieron del túnel se escuchó un grito de apoyo en las gradas: “¡E-Zeta-Ele-Ene! ¡E-Zeta-Ele-Ene!”. Eran 11 hombres que medían en proedio 1.65 metros, con sus característicos pasamontañas, shorts y playeras que les quedaban grandes y botas militares, a excepción de algunos a los que les prestaron tenis.

Sobra decir que no tenían estrategia: simplemente todos corrían detrás del balón. El Subcomandante Marcos no formó parte de la alineación y, a final de cuentas, se impuso la calidad de los exfutbolistas, aunque no se fueron con la portería imbatida. De acuerdo con los reportes, el marcador final fue de 5-3 en favor del equipo de Aguirre.

Pero el significado fue más allá del marcador, pues aunque deportivamente —y naturalmente— cayeron en la cancha, el juego se recuerda como un símbolo de inclusión en actividades como el futbol, el deporte más popular en el país.

“No perdimos, nos faltó tiempo para ganar”, explicó Marcos en palabras recogidas por El País, quien además mencionó que Aguirre hizo los uniformes ‘al tanteo’ y sin tomarles medidas a los jugadores del EZLN. “Y no olviden que los zapatudos llegaron un poco cansados porque arribaron al DF después de driblar a 70 mil federales”, agregó.

El EZLN salió a jugar en 1999 en pasamontañas y con botas. FOTO: ISABEL MATEOS HINOJOSA/CUARTOSCURO.COM (Isabel Mateos Hinojosa)

El día que el EZLN intentó jugar contra el Inter de Milán

Sin embargo, este no fue el único intento del EZLN de disputar un partido de futbol especial, también lo intentaron contra el Inter de Milán, uno de los mejores equipos del mundo y que para ese entonces tenía una generación llena de estrellas.

Esto ocurrió después de que el expresidente del equipo nerazzurri, Massimo Moratti, mostrara simpatía por el movimiento a inicios de los 2000 y aceptara que su equipo se midiera con el EZLN como un acto de solidaridad.

“El encuentro tendría un significado muy grande. Más allá del deporte. Es un acto de simpatía y solidaridad con el movimiento, con los indígenas. Se lo merecen”, dijo el empresario italiano al diario La Stampa. “Si alguien habla de exportar la democracia, nosotros hablamos de importarla de Chiapas, porque ahí está la vida verdadera. Somos privilegiados. Allí está la lucha”, agregó.

Incluso, mencionó que el ‘Pupi’ Javier Zanetti, entonces capitán del equipo, estaba dispuesto a jugar: “Zanetti declaró que ya está listo para ir a jugar. Dio una buena respuesta. Entiende las cosas con mucha rapidez”, expresó.

Javier Aguirre fue la principal figura que mostró su solidaridad y apoyo hacia los zapatistas. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

De acuerdo con una carta del EZLN dirigida al Inter de Milán, su intención era que Diego Maradona fuera el árbitro del encuentro; que Aguirre y Jorge Valdano fueran sus abanderados, y que el brasileño Sócrates fuera el cuarto árbitro. Además, Eduardo Galeano y Mario Benedetti serían los comentaristas.

Javier Aguirre explicó en 2005 que el contacto con el Inter de Milán era real: “Yo tengo contacto directo (...) que me llama permanentemente para ver qué podemos hacer. Ya me sugirieron que en diciembre podría venir el Inter con algunos jugadores y ex jugadores para el partido contra los zapatistas. Si en ese momento tengo las posibilidades lo voy a hacer, con mucho gusto colaboraré”, dijo a La Jornada.

De acuerdo co el ‘Vasco’, quien para ese entonces era entrenador del Osasuna de LaLiga, el movimiento zapatista llamó especialmente la atención en España, Francia e Italia: “hay gente muy solidaria con las causas de la gente marginada”, agregó.

A final de cuentas, el partido no se llevó a cabo. Sin embargo, el Inter de Milán donó al EZLN 5 mil euros, además de medicinas, una ambulancia y la indumentaria necesaria para que formaran una escuela de futbol zapatista.