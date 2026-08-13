‘Cruzazuleada’ mete al Monterrey: ¿Cómo quedan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

La Leagues Cup 2026 enfrenta a cuatro equipos de Liga MX y cuatro de MLS en cuartos de final (Foto: Leagues Cup, Liga MX, MLS).

Todo quedó definido en la Fase Uno de Leagues Cup 2026. Ocho equipos avanzan a la etapa de eliminación directa: cuatro equipos de Liga MX y cuatro de MLS que disputarán los cuartos de final de la competencia.

Los resultados de la jornada del jueves dictaminaron las tablas finales. Aunque Necaxa venció 2-1 a New York City FC y Santos Laguna superó 2-0 a Philadelphia Union, ya no tenían oportunidades para entrar.

Sin embargo, las Águilas del América cumplieron y le ganaron en penales a Austin para retener su puesto de clasificación; no tuvo la misma suerte el Cruz Azul, el cual perdió en los minutos finales ante Chicago Fire y salió de la zona de clasificación a la siguiente etapa.

¿Qué equipos están clasificando a cuartos de final de la Leagues Cup?

León, América, Toluca y, tras un sorpresivo gol a Cruz Azul, Rayados de Monterrey, se quedaron con los cuatro lugares de clasificación de la Liga MX.

León quedó como el líder absoluto con 9 puntos, siendo el único equipo de Liga MX que ganó sus tres partidos: ante Nashville, Orlando City y el Inter Miami de Messi.

América fue el segundo mejor con 7 unidades, producto de victorias ante San Diego y Portland y un empate ante Austin, en el cual cayó en la tanda de penales.

Toluca, que tuvo dos partidos como local, también se anotó en cuartos de final, pues aunque perdió ante LAFC, se ‘despachó’ a Seattle Sounders y Dallas.

Por último, se metió Monterrey, que tenía que esperar a que América o Cruz Azul perdieran su partido. Las Águilas empataron y parecía que La Máquina también; sin embargo, en los últimos minutos del juego, el Fire le marcó y dejó fuera al equipo de Joel Huiqui. Los Rayados tuvieron el mérito de vencer en los últimos minutos a Inter Miami y Nashville tras caer ante Orlando.

En la MLS, Chicago Fire fue el líder indiscutido con 9 unidades tras lograr paso perfecto; por detrás, se clasificaron, Austin (8), Columbus (8) y Real Salt Lake (7), este último gracias a su mejor diferencia sobre LAFC.

¿Cómo quedan los cuartos de final de la Leagues Cup al momento?

Con las posiciones y el cruce entre ambas ligas, los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 quedan así:

León vs. Real Salt Lake — 1.º de Liga MX vs. 4.º de MLS

— 1.º de Liga MX vs. 4.º de MLS Chicago Fire vs. Monterrey — 1.º de MLS vs. 4.º de Liga MX

— 1.º de MLS vs. 4.º de Liga MX América vs. Columbus Crew — 2.º de Liga MX vs. 3.º de MLS

— 2.º de Liga MX vs. 3.º de MLS Austin FC vs. Toluca — 2.º de MLS vs. 3.º de Liga MX

¿Cuándo son los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 están programados del 25 al 27 de agosto. Los cuatro mejores clubes de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS avanzan a esta instancia.

La fase eliminatoria se disputa a partido único. En caso de empate después de los 90 minutos, el ganador se define directamente mediante tanda de penales, sin tiempo extra. Las semifinales están previstas para el 1 y 2 de septiembre, mientras la final y el partido por el tercer lugar se jugarán el 6 de septiembre.

El premio deportivo es lo más atractivo para los clubes: el torneo otorga tres plazas para la Concacaf Champions Cup 2027: campeón, subcampeón y tercer lugar. El campeón avanzará directamente a los octavos de final de la competencia, que dará un boleto al Mundial de Clubes 2029.