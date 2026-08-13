Encuentran vivos en Tierra Caliente de Guerrero a dos adolescentes; habían desaparecido en Jalisco

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Guardia Nacional. (Foto: Gobierno de Guerrero)

La coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia permitió localizar con vida, en el municipio de Zirándaro, región Tierra Caliente de Guerrero, a dos adolescentes originarios de Jalisco que contaban con reporte de desaparición.

Se trata de Bruno Santiago y Héctor, quienes fueron vistos por última vez el pasado 27 de julio en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían sido víctimas de reclutamiento forzado.

De acuerdo con las autoridades, las labores de investigación, inteligencia e intercambio de información permitieron establecer que los jóvenes se encontraban en territorio guerrerense, por lo que las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz activaron de manera inmediata los mecanismos de búsqueda.

¿Cómo se llevo a cabo el operativo de rescate?

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Guardia Nacional, cuyos trabajos conjuntos permitieron ubicar a los adolescentes en la cabecera municipal de Zirándaro, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero.

Los jóvenes fueron localizados el pasado 11 de agosto y quedaron bajo resguardo de las autoridades, que mantienen el acompañamiento correspondiente para garantizar un retorno seguro con sus familias, conforme a los protocolos establecidos.

Las autoridades señalaron que este resultado evidencia la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones de seguridad, investigación y procuración de justicia, particularmente en casos que requieren una respuesta inmediata.

La intervención conjunta permitió sumar capacidades de inteligencia, investigación y despliegue operativo para contribuir a la localización con vida de los adolescentes y reforzar las acciones destinadas a proteger a la población en Guerrero.

Las instituciones estatales y federales mantienen las diligencias correspondientes y el seguimiento del caso, con el objetivo de garantizar la integridad de los jóvenes y su pronta reintegración con sus familiares.