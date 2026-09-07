Catea la FGR bodega ligada a red de huachicol fiscal: ¿Qué fue lo que encontraron?

La FGR cateó una bodega ligada a Manuel Roberto 'N' en la CDMX, como parte de las investigaciones de huachicol fiscal. (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en una bodega ubicada en la Ciudad de México vinculada con el vicealmirante Manuel Roberto ‘N’, uno de los principales acusados dentro de la investigación por la presunta red de huachicol fiscal que habría operado en aduanas marítimas.

El operativo adquiere relevancia porque, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, en el inmueble fueron localizadas armas, documentos clasificados como reservados y confidenciales, así como expedientes relacionados con altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar).

La diligencia forma parte de las investigaciones que mantiene abierta la FGR contra los hermanos Farías Laguna, ambos vinculados por las autoridades con una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Fernando ‘N’ fue trasladado a México desde Argentina en agosto y permanece también en el penal del Altiplano.

La fiscal general Ernestina Godoy informó sobre el aseguramiento y señaló que los indicios localizados podrían ser relevantes para determinar cómo habría operado la estructura investigada y el alcance de la presunta influencia de los hermanos Farías dentro de la Marina y las aduanas.

“Con la estructura de complicidades ya instalada, Manuel Roberto y Fernando junto con sus cómplices, presuntamente repetían una y otra vez la trama ilegal. Esto es, los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento fiscal”, señaló la Fiscal.

¿Qué encontró la FGR en la bodega de los Farías?

Entre los principales objetos asegurados durante el cateo de la FGR se encuentran armas y documentación considerada de seguridad nacional.

La Fiscalía reportó el aseguramiento de documentos clasificados como reservados y confidenciales, además de expedientes relacionados con altos mandos de la Semar.

¿Qué relación tiene el cateo con el huachicol fiscal?

El aseguramiento ocurre dentro de la investigación contra los hermanos Farías Laguna por su presunta participación en una estructura de contrabando de combustibles.

Manuel Roberto ‘N’ se encuentra sujeto a proceso y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Su hermano Fernando también enfrenta un proceso por su presunta participación en la organización investigada por delitos relacionados con hidrocarburos.

La investigación ha colocado el foco en la operación de aduanas marítimas y en la posible intervención de servidores públicos para facilitar el ingreso irregular de combustibles a México.

La FGR sostiene que los hermanos Farías habrían utilizado su influencia dentro de la Semar para intervenir en nombramientos y ascensos, incluso relacionados con personal de Aduanas.

¿Qué significa el hallazgo de documentos de seguridad nacional?

El hallazgo resulta particularmente relevante porque ocurre en un caso en el que la propia defensa de Manuel Roberto ‘N’ ha reclamado acceso a información que las autoridades mantienen bajo reserva por razones de seguridad nacional.

En enero y marzo de 2026, jueces federales ordenaron a la FGR entregar a la defensa la totalidad de la carpeta de investigación, después de que los abogados denunciaran que habían recibido información incompleta y documentos testados.

Por ahora, la Fiscalía no ha hecho público el contenido de los documentos encontrados en la bodega ni ha explicado si éstos corresponden directamente a las operaciones de la presunta red de huachicol fiscal.

¿Qué sigue en la investigación?

El cateo abre una nueva línea de análisis para la FGR, que deberá determinar el origen, contenido y relevancia jurídica de los documentos y armas asegurados.

La existencia de los objetos localizados no implica, por sí misma, responsabilidad penal adicional para los investigados. Su valor probatorio tendrá que ser determinado dentro del proceso y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio.

La investigación contra los hermanos Farías Laguna continúa abierta y la Fiscalía ha señalado que trabaja en identificar a otros posibles integrantes de las estructuras relacionadas con el huachicol fiscal.