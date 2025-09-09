Él es el vicealmirante Roberto Farías, que ‘por poquito’ era secretario de Marina, acusado de huachicol

Este martes Farías Laguna fue vinculado a proceso, junto con nueve marinos y funcionarios aduaneros. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Cuartoscuro).

Fue hace unos meses cuando Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel, en Altamira, Tamaulipas.

Según las autoridades, un buque arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, por lo que fue interceptado.

Las nuevas investigaciones sobre el huachicol en el puerto, llevaron a la detención de Francisco Javier Antonio Martínez y el vicealmirante Roberto Farías Laguna, familiar político de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Este martes Farías Laguna fue vinculado a proceso, junto con nueve marinos y funcionarios aduaneros.

Los cargos que enfrentan son delincuencia organizada con el objetivo de realizar huachicol o tráfico de combustible. Se realizará una investigación complementaria por seis meses, luego de una audiencia.

¿Quién es el vicealmirante Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol?

Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre. Según registros de las autoridades, vestía pantalón azul, camisa con franjas blancas y zapatos cafés. Fue llevado al penal del Altiplano en el Estado de México.

El vicealmirante mide 1.82. Según El País, es originario de Ensenada, Baja California y el 1992 comenzó sus estudios en la Escuela Naval Militar.

Entre enero y septiembre del 2024, Farías estuvo al frente de la comandancia de la Décimo Segunda Zona Naval, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Según el Registro Público del Gobierno Federal, el hoy detenido tuvo un sueldo mensual neto de 130 mil 231 pesos y una gratificación anual de 149 mil 353 pesos por ser vicealmirante.

Su prima vacacional constaba de 5 mil 634 pesos cada seis meses, 70 pesos diarios para comida y 5 mil 200 pesos por compensación por dependientes económicos.

En solo dos años ascendió al segundo puesto más importante dentro de la Secretaría de Marina y fue considerado para el sucesor de su tío, el almirante Ojeda Durán.

Según la Marina, Farías tiene múltiples medallas, como la condecoración por mérito especial, la Legión de Honor, el Sable de Mando y otros reconocimientos.

Ahora es el funcionario de más alto rango detenido en el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que habrá cero impunidad a funcionario involucrados en la red de huachicol.

