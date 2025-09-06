Harfuch confirma detención de funcionarios y empresarios por huachicol en Tampico, Tamaulipas

Omar García Harfuch confirmó de detención de funcionarios y empresarios por huachicol fiscal en Tampico, Tamaulipas. (Gabinete de seguirdad)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de servidores públicos y empresarios por su probable participación en un esquema de huachicol fiscal que permitió el ingreso de un buque a Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de hidrocarburos.

El titular de la SSPC comentó que estas detenciones forman parte de los resultados de las investigaciones que realizó la dependencia que encabeza, junto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.

Se ofrecerá una conferencia de prensa el domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas para dar a conocer detalles de las acciones coordinadas. Sin embargo, el proceso de investigación continúa, por lo que la información que brinden las autoridades podría ser limitada para no entorpecer el caso.

¿Quién es uno de los funcionarios detenidos en esta operación?

La noche del viernes 5 de septiembre, Raymundo Riva Palacio informó que uno de los funcionarios detenidos por el caso de huachicol fiscal es un familiar político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, Farías Laguna.

Entre los detenidos se encontrarían cinco hombres y dos mujeres, ubicados en el Altiplano y en Hermosillo, respectivamente. Todos habrían sido detenidos el pasado 2 de septiembre.

Al estar involucrados elementos de la Semar, la dependencia emitió un comunicado de prensa en el que destacó que existe “cero tolerancia a las malas prácticas”.

“Estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración federal en el combate a la corrupción y a la impunidad”, se lee en la tarjeta informativa de la Semar.

Los señalamientos por supuestos actos de corrupción del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y de sus familiares políticos, se remontan a la administración de Andrés Manuel López Obrador, durante la cual no se atendieron las acusaciones.

Raymundo Riva Palacio, en una columna publicada en El Financiero en febrero de 2024, recordó que los sobrinos políticos de Ojeda eran señalados por supuestos negocios en la Marina, Aduanas y Puertos.

“Los dos sobrinos denunciados son los vicealmirantes Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna —este último recién nombrado jefe de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta—, hijos de su cuñada, que tienen una gran ascendencia con su tía, la esposa del secretario, quien en los últimos cinco años ha generado un muy mal ambiente en torno a su persona por la forma como se comporta”, escribió en el texto titulado Los tormentos del almirante.

“La protección no será transexenal y el almirante Ojeda ha dado señales de que así lo cree. Su sucesión, por tanto, es probablemente el proyecto estratégico más importante que tenga este año”, agregó Riva Palacio de cara a la definición de quién sería el candidato de Morena para la elección del año pasado.