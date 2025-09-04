Militares rescatan a dos elementos de la SSPC en Michoacán; pasaron 12 horas desaparecidos

Los elementos de la SSPC realizaban trabajos de investigación en zonas cercanas al Aeropuerto de Morelia. Omar García Harfuch informó que se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad para lograr su rescate. [Fotografía. SSP Michoacán/red social X]

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el secuestro y posterior liberación de dos elementos de la dependencia en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, quienes estuvieron reportados como desaparecidos durante 12 horas.

Los agentes fueron rescatados tras un operativo de emergencia desplegado por la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y policías estatales, que permitió ponerlos a salvo.

“El día de hoy, en Álvaro Obregón, Michoacán, dos compañeros de @SSPCMexico fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación. Gracias al despliegue inmediato de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales, ambos fueron rescatados con vida y se encuentran a salvo”, comentó el funcionario en redes sociales.

García Harfuch señaló que las operaciones de rescate derivaron en la detención de tres personas relacionadas con el secuestro de Josselyn Herrera Noriega y Carlos Calderón Velázquez. Además, se logró la liberación de otra víctima.

¿Cómo ocurrió el secuestro de los oficiales de la SSPC en Michoacán?

De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales de la SSPC se encontraban a bordo de un Nissan Versa gris como parte de una diligencia en campo.

Durante su trayecto hacia el aeropuerto de Morelia se perdió la comunicación con ellos, momento en el que presuntamente fueron retenidos por un grupo delictivo aún no identificado.

Posteriormente, se desplegó un operativo de seguridad por tierra y aire en varios puntos del municipio de Álvaro Obregón y zonas aledañas para rescatarlos, con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Michoacán.

Los dos elementos de seguridad fueron localizados con algunas lesiones en la avenida Camelinas, a la altura de la calle Amapola, en la colonia Las Flores, a pocos metros del aeropuerto.

“Esta acción se efectuó gracias al trabajo conjunto de los elementos de la #GuardiaCivil región Morelia, de la SIE, agentes de investigación y policías municipales, quienes tras aplicar tareas de inteligencia favorecieron la localización.“, comentó la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, en sus redes sociales.

¿Qué otro operativo de rescate ocurrió en Álvaro Obregón, Michoacán?

Este no fue el primer rescate realizado en el municipio de Álvaro Obregón. En abril de este año, fuerzas federales y estatales lograron liberar a cuatro personas, tres hombres y unas mujeres, quienes fueron encontradas en la batea de un vehículo, atadas y con signos de lesiones físicas.

El operativo de rescate fue realizado por coordinado por elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano a las afueras de una huerta de aguacate en la localidad de El Calvario.

En un campamento cercano, los elementos de seguridad localizaron un arma larga, 17 cargadores, cuatro chalecos tácticos con leyendas alusivas a una agrupación criminal, tres uniformes de camuflaje, dos pares de botas, un dron y una motocicleta de la marca Italika. Durante el operativo no se reportaron detenciones de los presuntos secuestradores.

Con información de Quadratín