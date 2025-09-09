Advierte Claudia Sheinbaum ‘cero impunidad’ a funcionarios en red de huachicol

Claudia Sheinbaum justificó que hasta ahora se llevaron a cabo las detenciones relacionadas con el huachicol fiscal. [Fotografía. Cuartoscuro]

En el gobierno federal habrá “cero impunidad” en el caso de la red de huachicol fiscal y llegará “hasta donde tope” en el involucramiento de funcionarios, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la mandataria, en su conferencia, no sólo defendió al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, sino que calificó de “politiquería” la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán por huachicol y otros delitos.

“Como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal hace 2 años”, recordó.

La víspera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se detuvo a 14 personas, entre ellas un familiar del almirante Ojeda Durán, integrantes de una red criminal implicada en el mercado ilícito de combustible.

“Cero impunidad y tope hasta donde tope. Estas detenciones que hizo la Fiscalía General, con apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y las investigaciones que se hicieron, lo muestra”, aseguró la mandataria.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la denuncia de Federico Dóring contra ‘Andy’ López Beltrán?

Sobre la denuncia que el diputado del PAN Federico Döring presentó ante la FGR contra el hijo del expresidente López Obrador, por huachicol y otros delitos se le preguntó si no sería necesario que se investigara también. “Pues eso lo verá la fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Pero es pura politiquería de uno de los personajes conocidos por su corrupción (Döring). ¿Quién hace la denuncia? Y un día les platico. Porque yo fui jefa de gobierno”, respondió.

La mandataria, por otra parte, justificó que hasta ahora se llevaron a cabo las detenciones relacionadas con el huachicol fiscal porque, aunque el almirante Ojeda Durán, secretario de Marina con Andrés Manuel López Obrador, lo denunció ante la FGR hace dos años, lleva tiempo recabar las pruebas y judicializarlas.

“Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas, aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y que con eso no se pagaba impuestos. La investigación no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo”, indicó.

Desde noviembre de 2023 se supo que los sobrinos del almirante Ojeda Durán, Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Semar, quien está entre los detenidos, y Fernando Farías Laguna, quien está prófugo, encabezaban una red de corrupción relacionada con el mercado ilícito de combustible. “Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Dijimos cero impunidad a la corrupción. Y esta es una muestra de ello. Ahora, tiene que haber pruebas”, aclaró.

Gabinete de seguridad viajará a Culiacán: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que los integrantes del gabinete de seguridad viajarán hoy a Sinaloa luego de que miles de ciudadanos marcharon el domingo en Culiacán para exigir a los tres niveles de gobierno pacificar la entidad.

Rechazó fijar una fecha como plazo para pacificar Sinaloa, donde ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’, facciones del Cártel de Sinaloa, libran desde hace un año una guerra tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.