‘Se detendrá a todos los involucrados’, advierte Sheinbaum por red de huachicol en Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 8 de septiembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que se pronuncie sobre la detención de 14 empresarios y marinos por huachicol.

Sheinbaum reitera que no habrá impunidad por red de huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no habrá impunidad por la red de huachicol detectada en Tamaulipas, que dejó 14 detenidos, entre ellos empresarios y marinos, según informó el gabinete de seguridad el fin de semana.

“Es muy importante el compromiso de Cero Impunidad, cuando se encuentra un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es detener a todos los involucrados”, puntualizó la mandataria.

Sheinbaum detalló que las detenciones anunciadas fueron porque hubo denuncias del exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Fueron investigaciones largas porque se tenía que hacer la prueba y judicializar. La investigación de quién está involucrado, cómo está involucrado, no se hace en un día, sino que lleva mucho tiempo”, añadió la mandataria al detallar cómo ocurrió el caso de huachicol fiscal y desde cuándo comenzaron las indagatorias.

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo comenzará la entrega de tarjetas?

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, informó cuál es la fecha cuando comenzará la entrega de las tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar.

Las beneficiarias quienes se registraron durante agosto recibirán la tarjeta del Bienestar, a partir del 1 al 31 de octubre.

¡Ubica esas gasolineras! ¿En dónde venden el litro de Magna a menos de 23 pesos?

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que el precio promedio de la gasolina es de 23.19 pesos y estas son las estaciones donde se vende más barata:

Pemex avenida Ayuntamiento, en Tampico, Tamaulipas, vende la gasolina en 23.19 pesos.

Gasolinera Neuma Energy en avenida Cristóbal Colón Fontanarrosa 110, en Chihuahua, vende la gasolina regular en 23.37 pesos.

Bristol en Salvador Orozco Loreto, en San Pedro Tlaquepague, Jalisco, ofrece la gasolina en 23.40 pesos.

Servifácil, en Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez, en Centro, Tabasco, vende la gasolina en 23.44 pesos.

Carretera federal Puebla-Tlaxcala, en Puebla, ofrece la gasolina en 23.50.

