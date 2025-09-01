Pensión Mujeres Bienestar: Este es el calendario de pagos en septiembre día por día y por apellidos

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo para mexicanas de 60 a 64 años.

¡Ya hay pagos para la Pensión Mujeres Bienestar! Este programa, ‘presumido’ por la presidenta Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno, publicó este lunes 1 de septiembre su calendario de depósitos.

La Pensión Mujeres Bienestar garantiza un ingreso bimestral de 3 mil pesos para mexicanas adultas mayores que aún no califican para la Pensión del Bienestar por no tener 65 años

¡Conoce las fechas exactas de depósito que pueden marcar la diferencia en tu planificación financiera!

¿Qué beneficio tiene estar registrada a la Pensión Mujeres Bienestar?

Consta de un depósito de 3 mil pesos a mujeres de 60 a 64 años. Uno de los beneficios es que si ya estás inscrita a la Pensión Mujeres Bienestar, cuando cumplas 65 años automáticamente pasarás al padrón de la Pensión del Bienestar.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar arrancaron este lunes 1 de septiembre. El calendario de depósitos se organiza alfabéticamente, lo que significa que el día de tu depósito dependerá de la letra inicial de tu apellido.

La secretaria Ariadna Montiel, quien estuvo en la primera fila de informe de Claudia Sheinbaum, publicó las fechas de pago. ¿Qué día te toca, según tu apellido?

Lunes 1 de septiembre: Apellidos que inician con la letra A.

Martes 2 de septiembre: Apellidos con la letra B.

Apellidos con la letra B. Miércoles 3 de septiembre: Apellidos con la letra C.

Jueves 4 de septiembre: Apellidos con la letra C.

Apellidos con la letra C. Viernes 5 de septiembre: Apellidos que inician con las letras D, E, F.

Lunes 8 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Apellidos con la letra G. Martes 9 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Miércoles 10 de septiembre: Apellidos que inician con las letras H, I, J, K.

Apellidos que inician con las letras H, I, J, K. Jueves 11 de septiembre: Apellidos con la letra L.

Viernes 12 de septiembre: Apellidos que comienzan con la letra M.

Apellidos que comienzan con la letra M. Lunes 15 de septiembre: Apellidos con la letra M.

Miércoles 17 de septiembre: Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O.

Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O. Jueves 18 de septiembre: Apellidos con las letras P, Q.

Viernes 19 de septiembre: Apellidos que inician con la letra R.

Apellidos que inician con la letra R. Lunes 22 de septiembre: Apellidos con la letra R.

Martes 23 de septiembre: Apellidos que inician con la letra S.

Apellidos que inician con la letra S. Miércoles 24 de agosto: Apellidos con las letras T, U, V.

Jueves 25 de septiembre: Apellidos que inician con las letras W, X, Y, Z.

¿Cómo consultar tu fecha exacta de depósito?

Puedes acudir a uno de los Módulos del Bienestar, donde personal capacitado te brindará asistencia para resolver cualquier duda relacionada con tu pago.

También puedes revisar las redes sociales de la Secretaría del Bienestar en X (antes Twitter) o Facebook, donde la dependencia pone la información de pagos.

¿De cuánto es el apoyo de los programas del Bienestar?

El Gobierno de México creó desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador una serie de programas de apoyo para comunidades que históricamente habían sido desatendidas.

Otros programas del Bienestar que tienen pagos en septiembre incluyen:

¿Cómo evitar contratiempos al cobrar tu pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para asegurarte de que el proceso de retiro de tu apoyo sea fluido, sigue estos consejos:

Mantén tu Tarjeta del Bienestar en un lugar seguro y verifica que esté activa. Consulta regularmente tu saldo a través de cajeros automáticos o plataformas digitales. Si no recibes el depósito en la fecha estimada, acude al módulo correspondiente para recibir asistencia.

¿Cuándo abrirá de nuevo el registro para la Pensión del Bienestar?

La Secretaría del Bienestar suele tomar el primer mes del bimestre para depositar los apoyos, mientras que toma el segundo para las inscripciones.

Por ello, se prevé que la dependencia abra de nuevo el registro de la Pensión del Bienestar en octubre para las mujeres que cumplan 60 años.