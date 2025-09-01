Sheinbaum llega a su Primer Informe con 74% de aprobación

La aprobación ciudadana de Claudia Sheinbaum se redujo en 11 por ciento en comparación con febrero de este año, cuando se registró un 85 por ciento de respaldo. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum llega a su Primer Informe de Gobierno con 74% de aprobación ciudadana, según la más reciente encuesta nacional de El Financiero, realizada en agosto.

Evaluación de Gobierno

El nivel de respaldo ciudadano a Sheinbaum, luego de 11 meses de gobierno, supera por siete puntos porcentuales a AMLO en su onceavo mes en Palacio Nacional, cuando el entonces presidente obtuvo 67% de aprobación, también en la serie de encuestas de El Financiero. El sondeo revela que la desaprobación al trabajo de la presidenta alcanza 26%.

Aprobación: comparativo AMLO-Sheinbaum

Las evaluaciones al desempeño de gobierno por rubros indican que 58% opina favorablemente del manejo de la economía, con 38% que dio una opinión desfavorable, el porcentaje más alto que se registra bajo la actual administración federal.

En seguridad pública, la opinión positiva fue de 41%, mientras que la negativa alcanzó un nivel máximo hasta ahora, de 54%.

En corrupción, la percepción favorable fue de 21% y la negativa de 73%, también la más alta en este rubro desde el inicio del gobierno. Las tres grandes temáticas: economía, seguridad pública y corrupción elevaron sus evaluaciones negativas.

En tanto, la evaluación de los apoyos sociales se mantiene como el rubro más positivo, con 77% de opiniones favorables y 20% de desfavorables.

Desempeño

Aunque la aprobación a Sheinbaum se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres meses, variando entre 77% y 74%, entre mayo y agosto, la percepción sobre sus atributos de liderazgo, honestidad y capacidad para dar resultados han reportado una tendencia a la baja.

En honestidad, la encuesta arroja 62% de opinión favorable este mes, comparado con 77% en mayo pasado, y 83%, su nivel máximo, en febrero.

En liderazgo, la opinión favorable registró 60% en agosto, 15 puntos menos que en mayo y 22 puntos menos que en febrero pasado. Y, en capacidad para dar resultados, la percepción positiva registró 55% este mes, mientras que en mayo fue de 69% y, en febrero, de 78%.

La proporción de opiniones positivas sobre esos tres atributos ha caído entre 21 y 23 puntos de febrero a la fecha, mientras que la aprobación ha bajado 11 puntos en el mismo periodo, de 85% en febrero, el nivel más alto, a 74% en agosto.

Atributos

¿Cuál es el nivel de aprobación del nuevo Poder Judicial?

Tras una reforma judicial y de las primeras elecciones judiciales, en junio pasado, hoy toma posesión el nuevo Poder Judicial. Según la encuesta, 55% expresa una opinión buena o muy buena del Poder Judicial que toma posesión hoy. El 35% tiene una opinión negativa.

Nuevo Poder Judicial

Ante ese cambio, el actual nivel de confianza ciudadana en el Poder Judicial alcanza 43%, con 57% de desconfianza, mientras que la confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró 41% y la desconfianza 58%.

Veremos si con la renovación del Poder Judicial esos niveles de confianza mejoran.

Confianza

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 1,000 mexicanos adultos del 14 al 18 y del 21 al 25 de agosto de 2025. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.1 por ciento. * Pregunta realizada del 21 al 25 de agosto (n=500).