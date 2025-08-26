Programas del bienestar: ¿Qué apoyos serán depositados en septiembre?

En septiembre, millones de beneficiarios de programas sociales en México recibirán su apoyo económico. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

En septiembre de 2025, millones de beneficiarios de programas sociales en México, como la Pensión del Bienestar, recibirán su apoyo económico correspondiente al quinto bimestre del año.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, se comprometió a garantizar que los ciudadanos más vulnerables tengan acceso a recursos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, incluyendo alimentación, salud y educación.

¿Qué programas sociales realizarán pagos en septiembre 2025?

Los principales programas que realizarán depósitos en septiembre incluyen:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: Este programa beneficia a las personas mayores de 65 años con un depósito de 6 mil 200 pesos bimestrales. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: Para beneficiarios de hasta los 64 años que cuenten con un certificado médico, el depósito es de 3 mil 200 pesos. Programa Mujeres Bienestar: Mujeres de entre 60 y 64 años recibirán un depósito de 3 mil pesos bimestrales.

Además, otros programas como Sembrando Vida (6 mil 450 pesos) y Jóvenes Construyendo el Futuro (8 mil 840 pesos) también están incluidos, con pagos que varían según la actividad y la situación de los beneficiarios.

Fechas tentativas de pago: ¿Cuándo recibiré mi apoyo?

Los depósitos, en el caso de la pensión del Bienestar para adultos mayores, comenzarán el 1 de septiembre y se realizarán de manera escalonada, según la inicial del primer apellido de los beneficiarios

A: Lunes 1 de septiembre

B: Martes 2 de septiembre

C: Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre

D, E, F: Viernes 5 de septiembre

G: Lunes 8 y martes 9 de septiembre

H, I, J, K: Miércoles 10 de septiembre

L: Jueves 11 de septiembre

M: Viernes 12 y lunes 15 de septiembre

N, Ñ, O: Martes 16 de septiembre

P, Q: Miércoles 17 de septiembre

R: Jueves 18 y viernes 19 de septiembre

S: Lunes 22 de septiembre

T, U, V: Martes 23 de septiembre

W, X, Y, Z: Miércoles 24 de septiembre.

Mientras que los jóvenes que cumplan con sus actividades en sus centros de trabajo de manera mensual en 28 días, recibirán su depósito entre el 26 y 29 del próximo mes.

Los programas sociales en México, particularmente las pensiones, tienen un impacto significativo en la vida de los beneficiarios. Estos apoyos son esenciales para cubrir necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables.

En septiembre de 2025, más de 15 millones de beneficiarios recibirán su apoyo, lo que representa una inversión social de gran relevancia en el país, para este bimestre se estima que serán destinados 86 mil millones de pesos a diversas pensiones y programas sociales.