‘A usted ni lo conozco’: El día que Lucía Méndez confrontó a De la Madrid por rumores de un romance

A pesar de todas las personas con las que la han vinculado, Lucía Méndez asegura que su 'gran amor' fue Pedro Torres. (Foto: Cuartoscuro/ Wiki Commons)

Lucía Méndez ha sido vinculada amorosamente con diferentes personalidades a lo largo de su carrera, desde empresarios hasta políticos, como fue el caso de Miguel de la Madrid, expresidente de México.

“A mí me usaron”, afirmó la actriz de La Máquina en una conversación con Mara Patricia Castañeda, donde aseguró que nada de lo que se dijo en aquel momento fue cierto, ya que ni siquiera conocía al político.

Fue así que, cuando la también cantante coincidió con Miguel de la Madrid en un elevador, no dudó en confrontarlo para exigirle que terminara con las especulaciones sobre el presunto romance.

¿Qué le dijo Lucía Méndez a Miguel de la Madrid?

Lucía Méndez explicó, durante la entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, que los rumores sobre la supuesta relación eran cada vez más intensos: incluso se afirmaba que el expresidente le había regalado bienes.

Además, se decía que Pedro Antonio Torres Méndez, el hijo que la actriz tuvo con el productor Pedro Torres, era resultado de ese romance: “¡Que mi hijo era de Miguel de la Madrid! No manches. No, no es cierto”, comentó.

En medio de todas las especulaciones, la actriz se encontró un día con el político mexicano en un elevador: “Entré y él iba con toda su seguridad”, recordó. A pesar de ello, no dudó en reclamarle.

“Le digo: ‘Oiga, usted me debe una lana’ y me dice: ‘¿Por qué?’. ‘No me esté usando, diciendo que yo ando con usted’”, recordó. Miguel de la Madrid aseguró que él no había iniciado los rumores y los atribuyó a la fama de la actriz.

Lucía Méndez aseguró que el expresidente de México fue muy amable con ella, a pesar de los reclamos. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

No obstante, ella no quedó conforme con la respuesta, pues estaba convencida de que el equipo del expresidente De la Madrid estaba detrás de todo: “No, no, no. No se haga tonto, usted me está usando a mí. No entiendo por qué o cuál es su problema”, le indicó.

Al bajar del elevador, la discusión continuó debido a que Lucía se sentía muy molesta con la situación: “Él se paró a escucharme. Le dije: ‘Estoy hasta la madre de que estén diciendo que yo ando con usted, cuando yo a usted ni lo conozco’”.

Aunque Miguel de la Madrid reiteró que las especulaciones surgían a causa de la fama de Lucía Méndez, una vez más ella aseguró que el equipo encargado de las comunicaciones del político era el responsable.

“Eso no es cierto, señor De la Madrid, alguien de su campaña o de su publicidad está manejando mi nombre”, recordó haberle dicho antes de marcharse, sin darle oportunidad al expresidente de responder.

Aunque Lucía Méndez no explicó qué sucedió después de ese encuentro, indicó que no era la primera ocasión en que la relacionaban amorosamente con un político, ya que vivió una situación similar durante unas elecciones.

¿Quién fue el gran amor de Lucía Méndez?

En diferentes entrevistas, Lucía Méndez ha dicho que una de las personas a las que recuerda con más cariño es Pedro Torres, productor de televisión con quien sostuvo una larga relación e incluso llegó al matrimonio.

Ambos se conocieron durante las grabaciones de un comercial de Coca-Cola, cuando la actriz era novia del cantante Luis Miguel. Sin embargo, su primera cita ocurrió después del rodaje de un videoclip del ‘Sol de México’.

Pedro Torres y Lucía Méndez estuvieron casados e incluso tuvieron un hijo. (Foto: Cuartoscuro) (Rodolfo Angulo)

“Cuando terminó el videoclip yo le mandé una rosa, porque dije: ‘No, él no va a creer que yo quiero con él’ (...) Entonces le mandé una rosa diciendo: ‘Fue un placer haber trabajado contigo’”, contó en El minuto que cambió mi destino.

Fue entonces cuando Pedro Torres la invitó a salir y, tras esa etapa, Lucía Méndez quedó embarazada. El romance se prolongó durante seis años y, aunque decidieron separarse, la buena relación entre ambos permaneció intacta.