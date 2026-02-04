Lucía Méndez cuenta los últimos días de su exesposo Pedro Torres: ‘Seis meses de sufrimiento, ya descansó’

La actriz Lucía Méndez compartió su testimonio sobre los últimos momentos de Pedro Torres, su exesposo y padre de su hijo, quien falleció luego de que su salud se deterioró progresivamente por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Al llegar a la misa de despedida de Pedro Torres, exproductor de Big Brother, realizada el martes 3 de febrero en la Parroquia de San Agustín de Polanco (CDMX), la actriz de Siempre reinas tuvo un breve encuentro con medios donde recordó al productor como el amor de su vida, alguien que la marcó: “Es triste terminar así”.

Lucía Méndez habla de la enfermedad de Pedro Torres

La intérprete comentó a los medios: “Estamos cerrando un ciclo de algo fuerte, un dolor muy fuerte. La enfermedad ELA, yo no sabía que era (...) es una enfermedad que ves cómo se degenera y cómo se va acabando, cómo no hay remedio, no lo vas viendo mejor, lo ves como se derrumba”.

Lucía Méndez subrayó que acompañar la enfermedad de Pedro Torres implicó una carga emocional constante: “Lloras mucho, muchísimo, todo el tiempo estás mal. Yo lloré muchísimo. Mi hijo lloró muchísimo”.

Pedro Torres falleció el 30 de enero, luego de ser diagnosticado con ELA. (Foto: Cuartoscuro) (Rodolfo Angulo)

La actriz señaló que, pese a las dificultades del proceso, la familia procuró mantenerse cercana a Pedro Torres hasta el final: “Estamos en paz, todo el tiempo estuvimos con él, lo animamos, cuando ya no hablaba, hablábamos nosotros, cuando se sentía triste estábamos ahí“.

La actriz señaló que los meses finales fueron particularmente difíciles, pero que el fallecimiento marcó el fin del sufrimiento: “No es que estés contento, sientes paz, le das gracias a dios a su misericordia, porque es una enfermedad que termina asfixiando, no puedes hablar, comer, te paraliza”.

“Sí es tremendamente fuerte lo que acabamos de vivir. Seis meses de sufrimiento y muchas cosas, pero ya descansó”, mencionó.

El mensaje de Lucía Méndez a Yolanda Andrade

Lucía Méndez consideró que la ELA es una enfermedad “muy cara” y se refirió a Yolanda Andrade, quien padece el mismo diagnóstico: “La adoro, la quiero, le pido a Dios que esté rodeada de la gente adecuada, de la gente que la quiera, que esté con una gran fe en Dios y que Dios la ayude”.

Según Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, encargadas de controlar los movimientos voluntarios. Su avance provoca una pérdida progresiva del control muscular, lo que dificulta acciones como caminar, hablar, comer y respirar.

Pedro Torres fue diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa que no tiene cura. (Foto: Cuartoscuro) (Juan Pablo Zamora Pérez)

La ELA suele iniciar con debilidad o espasmos musculares y empeora con el tiempo. No tiene cura y, aunque en una minoría de casos es hereditaria, en la mayoría su causa es desconocida. Conforme progresa, puede generar complicaciones respiratorias y problemas del habla y la deglución, siendo la insuficiencia respiratoria la principal causa de muerte, agrega Mayo Clinic.

Hijo de Pedro Torres describe los últimos meses de la ELA

Pedro Antonio Torres, hijo del productor, dijo a la prensa que la paz de la familia se debía a que últimos 9 meses fueron de un “duelo y dolor inimaginable”. Durante este tiempo, pasaron por etapas de aceptación, llanto y duelo anticipado, acompañándolo hasta el último día.

Sobre la polémica de las fotos que la familia se tomó durante el velorio, Pedro Antonio explicó que la pasión de su padre era la fotografía, por lo que decidieron honrarlo con alegría y capturando momentos, tal como a él le hubiera gustado: “Mi papá me está viendo arriba y le da gusto que me tome fotos con él”.

Además, el hijo de Lucía Méndez explicó que las cenizas del productor descansarán junto a las de su abuelo ‘Tito’ en Saltillo, Coahuila, lugar donde nació y al que sentía que pertenecía.

Sobre Yolanda Andrade, expresó: “Le mando muchos abrazos y besos en estos tiempos tan difíciles para ella, entiendo lo que está pasando, sabe que estoy aquí para lo que necesite”.

Pedro Torres ya no podía hablar

Su hermano, David Torres, explicó hace unos días en el velorio que el productor perdió capacidades con el avance de la enfermedad: “Pedro ya no podía hablar ni escribir”.

David indicó que la familia entendió el fallecimiento como el final de un proceso especialmente complejo y que el productor ya no podía continuar enfrentando el padecimiento: “Pedro ya no podía seguir ni un segundo más con nosotros… un día más habría sido muy fuerte para su familia, por la forma de su enfermedad”.

También explicó que estuvo al cuidado de su hermano diariamente y que, en las últimas semanas, necesitaba asistencia permanente: “Yo le ayudé en algunas ocasiones con mi voz, es una cosa terrible”.