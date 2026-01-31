‘No podía seguir un segundo más’: Así fueron los últimos momentos del productor Pedro Torres

Tras el fallecimiento de Pedro Torres, su hermano David llamó a crear conciencia sobre la ELA. (Foto: Cuartoscuro / Unsplash)

El productor Pedro Torres falleció luego de que su salud se deterioró a lo largo de los últimos meses a causa de la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA, enfermedad con la que fue diagnosticado.

Tras darse a conocer la noticia, David Torres, hermano del productor del reality show Big Brother, brindó algunos detalles sobre la muerte del también exesposo de la actriz Lucía Méndez.

“Pedro ya no podía hablar ni escribir”, comentó David en un encuentro con los medios de comunicación durante el velorio de Pedro Torres, al cual acudieron artistas como Emmanuel, con quien trabajó en diversos videos musicales.

¿Cómo fueron los últimos momentos de Pedro Torres?

A pesar de la tristeza por la ausencia de Pedro Torres, David aseguró que sus seres queridos vivieron el velorio del productor como un momento para celebrar la vida y los logros que tuvo el famoso.

Asimismo, indicó que la familia se encuentra en paz, debido a que el productor ya no sufre los estragos que la ELA provocó en su salud: “Pedro ya no podía seguir ni un segundo más con nosotros, estuvo bien atendido, pero un día más habría sido muy fuerte para su familia, por la forma de su enfermedad”, dijo.

David afirmó que estuvo al cuidado de su hermano todos los días desde que el padecimiento empeoró y señaló que, en las últimas semanas, el productor necesitaba ayuda de manera constante.

“Pedro ya no podía hablar ni escribir, yo le ayudé en algunas ocasiones con mi voz, es una cosa terrible”, añadió en una conversación con N+, en donde David Torres añadió que el productor enfrentó su padecimiento de una forma “valiente y con dignidad”.

Pedro Torres fue diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa que no tiene cura. (Foto: Cuartoscuro) (Juan Pablo Zamora Pérez)

A pesar de ello, en sus últimas horas expresó a sus seres queridos que había llegado a su límite: “Anoche, en una unión familiar muy bonita, dijo: ‘No puedo ni un segundo más, no los voy a hacer pasar un momento fuera de lo aceptable’, y se desconectó”, relató.

Previo a tomar esta decisión, Pedro Torres sostuvo una llamada con su mamá, quien también se encuentra internada en un hospital, y de quien se despidió: “Ella sabía que Pedro tenía que descansar ya”, dijo David a los medios de comunicación.

Durante el encuentro, también compartió que, aunque Pedro Torres se dedicó a la producción de distintos programas y videos musicales —pues incluso estuvo detrás de clips del cantante Luis Miguel—, su gran pasión era la fotografía.

Por este motivo, colocaron una cámara sobre su ataúd, ya que este objeto lo acompañó a lo largo de su vida. Sobre las cenizas, David agregó que serán llevadas a Saltillo para que sus papás puedan darle el último adiós.

¿Qué enfermedad tenía el productor Pedro Torres?

En su conversación con los medios de comunicación, el hermano del productor indicó que era importante crear conciencia sobre la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que padecía Pedro Torres.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es un padecimiento que daña las neuronas motoras, responsables de controlar acciones voluntarias como caminar, hablar o mover las extremidades.

Con el paso del tiempo, estas células dejan de funcionar y mueren, lo que impide que los músculos reciban las señales necesarias para moverse. Los primeros síntomas aparecen en las extremidades, con espasmos y debilidad muscular, pero posteriormente la enfermedad empeora.

Pedro Torres falleció el 30 de enero, luego de ser diagnosticado con ELA. (Foto: Cuartoscuro) (Rodolfo Angulo)

Conforme avanza, la ELA ocasiona problemas para respirar, hablar y comer; además, no tiene cura, explica el portal especializado en salud. Por este motivo, David afirmó que su hermano necesitaba asistencia las 24 horas del día.

“El ELA es una enfermedad terrible. Pedro trabajó toda su vida para tener su fortuna y tuvo la oportunidad de enfrentar la enfermedad de una manera privilegiada (...), o como le dijo a su amiga Yolanda Andrade, de la forma menos jodida posible”, comentó.

Por ello, el hermano de Pedro Torres busca crear conciencia sobre esta enfermedad, ya que no todas las personas cuentan con los recursos necesarios para hacer más llevadero el padecimiento.