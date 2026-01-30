‘Mi pobre angelito’ queda huérfano: Muere Catherine O’Hara, mamá de Kevin en la película

Catherine O’Hara, conocida por su papel en cintas como Mi pobre angelito, falleció a los 71 años, luego de una prolífica carrera en la que participó en películas de comedia e incluso incursionó como actriz de doblaje en proyectos de Disney.

La muerte de la también protagonista de Beetlejuice, la película de Tim Burton, fue confirmada por el mánager de la actriz, quien compartió con el portal especializado en cine Variety que Catherine O’Hara murió en su casa de Los Ángeles.

En el comunicado se informó que la actriz sufrió una breve enfermedad antes de su partida, sin dar más detalles sobre el padecimiento; por lo que hasta este momento se desconoce qué tenía la también escritora.

Información en desarrollo…