‘Malo para mi corazón’: El calvario de Pedro Pascal y Bella Ramsey al grabar ‘The last of us 2’

Pedro Pascal contó su experiencia al grabar la temporada 2 de 'The last of us'. (Foto: Especial El Financiero)

¡Regresa la pandemia! La segunda temporada de The last of us continúa con la historia del mundo postapocalíptico ocasionado por infecciones del hongo Cordyceps, trama donde los protagonistas son Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes aseguraron que fue complicado grabar los capítulos la grado de ser “malo para el corazón”,

La nueva temporada de la serie de HBO Max adapta el segundo videojuego y presenta nuevos personajes como el de Abby.

Sin embargo, el rodaje de los episodios causó estragos en la salud mental de los dos protagonistas por lo difícil de apegarse al guion.

La segunda temporada de 'The last of us' se estrena el 13 de abril de 2025. (foto: Cortesía HBO)

Pedro Pascal y Bella Ramsey sufrieron con la segunda temporada de ‘The last of us’

El actor Pedro Pascal tuvo complicaciones al momento de grabar los nuevos episodios de la serie The last of us, la primera de ellas es porque la historia representa “una experiencia difícil” porque empatiza con el dolor y el sufrimiento de los personajes a tal grado de que se siente con una “mentalidad poco saludable”.

“Mentalmente, estaba agradecido con estar de vuelta, pero al mismo tiempo me resulta difícil separar lo que viven los personajes de cómo me hace sentir a mí, de una manera poco saludable, en esta experiencia más que cualquier otra que haya tenido, así que siento su dolor. Supongo que mi mentalidad era poco saludable”, declaró el actor de Gladiador II en una rueda de prensa.

Eso no es todo porque en la trama ocurre un distanciamiento entre Ellie, personaje de Bella Ramsey, y Joel, de Pedro Pascal, algo que no le hizo bien a “su corazón”.

“Aunque Bella y yo estamos unidos para siempre, no tenerlos cerca durante toda la segunda temporada fue una separación cruel, es bueno para mi naturaleza codependiente, pero malo para mi corazón (...) Hay una distancia increíblemente dolorosa entre ellos dos y esa es la representación de la escena, pero aun así pudimos estar en el set, divirtiéndonos, riéndonos y eso fue increíblemente reconfortante”, dijo según Variety.

Bella Ramsey y Pedro Pascal protagonizan 'The last of us'. (Foto: IMDB)

Él consideró que el mundo de The last of us es algo “extremo” que muestra la manera en que se relacionan los seres humanos en tiempos de crisis.

En circunstancias tan extremas hay un placer sano a veces y otras enfermizo, en esa catarsis, nos muestra un espacio para ver las relaciones humanas frente a la crisis y el dolor, plasma una alegoría política y social, basándola en el mundo en el que vivimos de una manera muy hermosa".

Bella Ramsey tiene una opinión similar respecto a lo difícil que fue grabar la segunda temporada de la serie de HBO, principalmente por la ruptura entre su personaje y el de Pascal.

“Sentí que Ellie estaba madurando, Pedro y yo estuvimos juntos, literalmente, durante todo el proceso de la primera temporada, pero ahora ella está más aislada, fue una experiencia más solitaria (...) Obviamente hay razones más profundas para esa pequeña ruptura y no disfruté la sensación de sentirme alejada de Pedro, no fue nada agradable”.

The last of us Ellie es una de las personajes principales de 'The last of us'. (Foto: IMDB)

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘The last of us’?

¿Listo para volver a escuchar a los ‘chasqueadores’? La segunda temporada de The last of us se estrena el domingo 13 de abril a través de la plataforma MAX y el canal de HBO.

El horario de lanzamiento es a las 22:00 horas del tiempo del centro de México y solo estará disponible el primer capítulo.

Cada domingo a partir de ese momento se lanza uno más hasta completar los 7 episodios de esta nueva entrega, estas son las fechas en la que se estrena cada uno de ellos.

Episodio 1: Domingo 13 de abril

Episodio 2: Domingo 20 de abril

Episodio 3: Domingo 27 de abril

Episodio 4: Domingo 4 de mayo

Episodio 5: Domingo 11 de mayo

Episodio 6: Domingo 18 de mayo

Episodio 7: Domingo 25 de mayo

Reparto de la segunda temporada de ‘The last of us 2′

5 años pasaron desde los eventos de la primera temporada de The last of us a los de la segunda temporada de la serie HBO Max regresan algunos actores como Pedro Pascal, Bella Ramsey y Gabriel Luna, pero se integran otros para los nuevos personajes.