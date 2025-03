‘Divertida cena con martini’: ¿Cuánto cuesta ir a Tower Bar, donde comieron Pedro Pascal y Jennifer Aniston?

Luego de todos las especulaciones sobre la presunta relación entre Pedro Pascal y Jennifer Aniston, el actor de ‘The Last of Us’ habló al respecto. (Foto: EFE/ Tower Bar)

Jennifer Aniston, la actriz de Friends, y Pedro Pascal, la estrella de The Last of Us, desataron una serie de rumores sobre un presunto romance, luego de que fueron vistos saliendo de un exclusivo restaurante en Los Ángeles llamado Tower Bar & Restaurant.

Los famosos fueron a cenar este lugar el sábado 22 de marzo e incluso se llegó a decir que la ‘cita’ entre ambos fue amena; sin embargo, el actor de Game of Thrones finalmente desmintió todas las especulaciones.

Jennifer Aniston y Pedro Pascal no están saliendo. (Foto: @PageSix)

En una conversación con Entertainment News explicó que sí fue a cenar con Jennifer Aniston; sin embargo, en la reunión estuvieron presentes más amigos que ambos comparten en común.

“Pude cenar (con ella) el sábado, y fue una divertida cena con martini”, dijo sobre esta situación e indicó que entre ellos no existe ninguna relación amorosa: “Jennifer y yo somos muy buenos amigos”.

¿Cómo es el restaurante al que fueron Pedro Pascal y Jennifer Aniston?

La actriz de Una esposa de mentiras y Pedro Pascal pasaron un buen rato en Tower Bar & Restaurant, un lujoso restaurante ubicado dentro del Sunset Tower Hotel, el cual cuenta con una decoración elegante, acogedora y sobre todo, privada.

Tal como indican en su sitio web, este es un “refugio” para las estrellas de Hollywood y del deporte. En su interior se encuentran decoraciones con madera oscura, cabinas y mesas de cóctel.

El restaurante ofrece música jazz en vivo. (Foto: Tower Bar & Restaurant)

Aunque también cuenta con una terraza, en donde se puede comer junto a la piscina, con una decoración mucho más iluminada, además, desde este lugar se tienen increíbles vistas de Los Ángeles. Además, en el restaurante se toca música en vivo.

Este lujoso restaurante cuenta con un código de vestimenta, ya que no se puede ingresar con pantalones cortos, gorras de béisbol, sudaderas, sandalias, camisetas sin mangas; además, tampoco se permite tomar fotos ni hacer llamadas dentro.

¿Cuál es el menú de Tower Bar & Restaurant y cuánto cuesta comer ahí?

Este restaurante cuenta con diferentes servicios a lo largo del día, por lo que el menú dependerá del momento en el que se quiera acudir a comer. El precio promedio por platillo es de 30 dólares, es decir, 602 pesos.

A pesar de ello, hay preparaciones más económicas como la tostada de aguacate, la cual tiene un costo de 14 dólares, equivalentes a 281 pesos, u otras más costosas como la torre de mariscos por 165 dólares, es decir, 3 mil 313 pesos.

En cuanto a las bebidas, Tower Bar cuenta con toda una carta de vinos, champaña, tragos y cervezas. Estas últimas son las más accesibles, ya que cuestan 10 dólares, o 20 pesos, también hay copas por 19 dólares, es decir 381 pesos.

Tower Bar & Restaurant cuenta con una terraza para que sus comensales tengan reuniones más informales. (Foto: Tower Bar & Restaurant)

Aunque todo dependerá de lo que se pida, ya que también se ofrecen botellas completas, las cuales alos 14 mil 500 dólares, o 291 mil 269 pesos, tal como el vino Chateau Petrus Pomerol.

Algunos de los platillos que se sirven, así como sus costos, son los siguientes:

Desayuno (se sirve todos los días de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana)

Café: de 5 a 10 dólares

Jugo: 9 dólares

Té: 6 dólares

Avena con canela y pasas: 12 dólares

Yogur griego con bayas y granola: 19 dólares

Huevos al gusto: 18 dólares

Tazón Sunny Side con huevo frito, quinoa, col rizada, aguacate, cebolla caramelizada, coles de Bruselas asadas, semillas de pepitas tostadas, sal de comino y cítricos: 19 dólares

Almuerzo (se sirve todos los días de 11:00 a. m. a 3:00 p. m.)

Cesto de pan: 9 dólares

Coctel de camarones: 24 dólares

Tostada de aguacate con puré de aguacate orgánico, pan multigrano con semillas y hojuelas de chile: 19 dólares

Pizza de tomate y mozzarella: 17 dólares

Verduras mixtas con tomate cherry, parmesano, vinagreta balsámica: 15 dólares

Dos tacos de langosta con tortillas de maíz, lechuga romana, cebolla morada, aguacate, cilantro, mayonesa, chipotle, lima, servida con papas fritas o verduras mixtas: 48 dólares

Salmón a la plancha con patatas, espárragos, aceite de limón: 29 dólares

Sándwich club clásico: 21 dólares

En Tower Bar & Restaurant se pueden encontrar desde mariscos hasta clásicos como hamburguesas. (Foto: Tower Bar & Restaurant)

Cena (se sirve de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche)

Calamares fritti: 28 dólares

Salmón ahumado y puntas de tostada: 30 dólares

Ensalada césar: 26 dólares

Pastel de pollo 41 dólares

Chuleta de cerdo a la plancha con espinacas, patatas pequeñas, salsa de manzana: 53 dólares

Costillas de cordero con puré de papas, brócoli, mermelada de menta: 67 dólares

Torre de mariscos: 165 dólares

¿Dónde está el restaurante donde cenaron Pedro Pascal y Jennifer Aniston?

Tower Bar & Restaurant se encuentra ubicado en 8358 Sunset Boulevard, West Hollywood, California, exactamente en el mismo sitio que el Sunset Tower Hotel. Sus horarios de atención son los siguientes:

Lunes a miércoles : 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche

: 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche Jueves a sábado : 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche

: 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche Domingos: 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde/ cenas solo en la habitación de 3:00 a 9:00 de la noche.

A pesar de que el actor de The Mandalorian, una serie de Star Wars, no está saliendo con la protagonista de Misterio a bordo, se mantiene viva la esperanza de que el actor aparezca en la serie The Morning Show.