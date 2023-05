Muere John Beasley, actor de ‘CSI’ y ‘The Mandalorian’, a los 79 años

John Beasley falleció a los 79 años luego de ser hospitalizado en Omaha, Nebraska, para realizarse pruebas en el hígado; sin embargo, la salud del actor empeoró drásticamente según dio a conocer su hijo Mike, quien se despidió en redes sociales.

“Sabes que esto es parte de la vida, pero eso no lo hace más fácil. Perdí a mi mejor amigo hoy (…) Mi héroe era mi padre. Gracias por todo. Espero haberte hecho sentir orgulloso”, escribió en su cuenta de Facebook.

El hijo de John Beasley dio la noticia de su muerte. (Foto: Facebook Mike W. Beasley)

La trayectoria de John Beasley

Aunque se interesó en el teatro a una edad temprana sus primeros trabajos no fueron en la industria del entretenimiento sino como parte del ferrocarril Union Pacific. El nacido en junio de 1943 tuvo una de sus primeras oportunidades con Rapid Fire (1989) y le siguen estos títulos tanto en series como en películas.

V.I. Warshawski (1991)

(1991) The Mighty Ducks (1992)

(1992) Untamed Heart (1993)

(1993) Losing Isaiah (1993)

(1993) Little Big League (1994)

(1994) Crazy in Alabama (1997)

(1997) The General’s Daughter (1999)

(1999) Everwood (2002 - 2006)

(2002 - 2006) The Sum Of All Fears (2002)

(2002) Walking Tall (2004)

(2004) The Purge: Anarchy (2014)

(2014) The Soul Man (2012 – 2016)

(2012 – 2016) Firestarter (2022).

Además, se dio a conocer como el asistente del entrenador de futbol de Notre Dame en Rudy (1993) y le dio vida al ministro jubilado Charles Blackwell en The Apostle (1997). Apareció en el primer episodio de la serie The Mandalorian (2019) y en proyectos como CSI Miami (2010) y The Resident (2018).

En el 2000 fundó el John Beasley Theatre & Workshop en su ciudad natal y en 2020 la Conferencia de Liderazgo Afroamericano de Empowerment Network lo reconoció como ganador del Legends.

Su último papel fue en octubre en la adaptación musical de The Notebook en el Chicago Shakespeare Theatre, basado en la novela de Nicholas Sparks de 1996.