Chef veta a Michelin de su restaurante: ‘Las únicas estrellas que cuentan son los ojos de los clientes’

Las estrellas Michelín son un reconocimiento que se les otorga a los mejores restaurantes del mundo, tal como la taquería El Califa de León en la Ciudad de México, sin embargo, no todos están de acuerdo con este galardón gastronómico.

Tal es el caso del chef francés Marc Veyrat, quien tomó la decisión de vetar a la Guía Michelín de su nuevo restaurante llamado Le Restaurant Marc Veyrat, con el objetivo de que no sea calificado ni incluido en la guía gastronómica de este año.

¿Por qué el chef francés decidió vetar a Michelin de su restaurante?

Para dejar su mensaje claro, el chef colocó un letrero a la entrada de su restaurante en donde indica: “Prohibido el acceso a la Guía Michelin”, ya que considera que este reconocimiento dejó de tener credibilidad.

“Hace años que hay una nueva dirección, con gente que sale de las escuelas de comercio y ya no es serio, no tienen fiabilidad. No quiero estar en la Guía”, dijo en entrevista con el diario El País.

En la conversación, el chef aseguró que anteriormente se contaba con profesionales de la gastronomía dentro de la Guía Michelín, quien también a reconocido a restaurantes mexicanos como Rosseta de Elena Reygadas, lo que, desde su perspectiva, ya no sucede.

Marc colocó un letrero en su restaurante para prohibir la entrada de los inspectores de Michelín. (Foto: @marc_veyrat)

“Antes tenían profesionales serios, pero ya no. (...) Los inspectores, por ejemplo, no tienen tiempo material para visitar los establecimientos, tomar notas y valorar con criterios de calidad. Sus ojos son los de los clientes y se basan en sus opiniones”, dijo para El País.

A pesar de ello, haber colocado el letrero y pedir que su restaurante no sea agregado a la Guía Michelín no es una garantía de que esto suceda, pues anteriormente el chef coreano Eo Yun-gwon solicitó que su restaurante no fuera incluido en los reconocimientos.

Sin embargo, sí apareció, por lo que en 2019 presentó una denuncia en contra de la Guía Michelín: “Incluir mi restaurante Eo en el libro es una difamación contra los miembros del mismo”, explicó en una publicación de Facebook.

Se desconoce si el restaurante del chef francés se incluirá en la Guía Michelín de este año. (Foto: @marc_veyrat)

Por ahora, se desconoce si Le Restaurant Marc Veyrat será incluido, pero, el chef francés ha colocado un pizarrón en su restaurante en donde escribió un anuncio más en contra de la guía.

“Esta guía, gracias a su incompetente dirección, se ha convertido en una guía comercial (…) Hay que decir que las únicas estrellas que cuentan, las verdaderas, son las que brillan en los ojos de los clientes”, indica en el mensaje.

¿Cómo fue la demanda del chef Marc Veyrat contra la Guía Michelín en 2019?

Esta no es la primera ocasión en la que el chef Marc Veyrat tiene una pelea en contra de la Guía Michelín, ya que emprendió medidas legales en 2019, debido a que a su restaurante, La Maison des Bois, le había sido retirada una de sus tres estrellas.

“Se atrevieron a decir que poníamos cheddar en nuestro suflé. Le puse azafrán y el señor que vino pensó que era cheddar porque era amarillo”, compartió con Radio Francia en su momento y ha indicado en diferentes entrevistas que jamás hizo uso de ese tipo de queso.

Marc ya había tenido problemas con la Guía Michleín. (Foto: @marc_veyrat)

Es por este motivo que pidió salir de la guía y al no lograrlo interpuso una demanda; sin embargo, el tribunal francés desestimó el caso, de acuerdo con un informe de la BBC.

¿Quién es Marc Veyrat, el chef que vetó a la Guía Michelín de su restaurante?

Marc Veyrat es un chef francés, quien actualmente tiene 74 años de edad. Desde que era pequeño mostró un gran interés por la cocina; sin embargo, no fue aceptado en las escuelas, de acuerdo con Madrid Fusión.

Fue hasta tiempo después que un repostero local le dio la oportunidad de trabajar con él como aprendiz, entonces aprovechó la oportunidad y fue hasta los años ochenta que Marc logró obtener su primera estrella Michelín, explica El País.

Después abrió su restaurante La Ferme de mon père, en este sirvió preparaciones que le valieron las tres estrellas Michelín. Marc Veyrat continua activo en la industria restaurantera.

Marc cobra 450 euros por persona en su nuevo restaurante. (Foto: @marc_veyrat)

Pues recientemente abrió Le Restaurant Marc Veyrat, en donde cobra 450 euros por persona, es decir 9 mil 632 pesos, y en una entrevista con la CNN compartió que él ya no está dispuesto a ser calificado por sus platillos en este lugar.

“Cumplo 75 años este año. No quiero estar tomando exámenes y recibiendo calificaciones”, comentó sobre los motivos que lo llevaron a vetar a la importante guía gastronómica de su restaurante.