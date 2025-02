¿Cuánto cuesta comer en La Leche, restaurante donde secuestraron a Iván Archivaldo en su cumpleaños?

Iván Archivaldo Guzmán escapó de un restaurante vestido de mesero, pero no es su única anécdota en un lugar de comida, también está la historia del secuestro que sufrió en su cumpleaños.

El hijo del ‘Chapo’ Guzmán estaba en el restaurante La Leche, del chef Poncho Cadena, de MasterChef en 2018, cuando fue privado de su libertad.

En ese momento, entre platillos de pescados y mariscos, meseros y comensales, llegó un comando armado al lugar y se llevó al narcotraficante mexicano por la fuerza.

La Leche es un restaurante ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco. (Foto: La Leche restaurante)

¿Cómo fue el secuestro de Iván Archivaldo Guzmán en el restaurante La Leche?

Iván Archivaldo Guzmán visitó La Leche, sitio donde hizo una reservación como “cualquier otro cliente”, informó Ignacio Cadena, papá del chef Poncho Cadena, de MasterChef.

En el sitio acudió un comando armado que ingresó y secuestro al líder de ‘Los Chapitos’ para llevárselos por la fuerza: “No hubo ni siquiera un ‘balacito’, ni una amenaza a nadie. ¡Qué malo que pasó en mi lugar, pero qué bueno que no pasó más o peor! A muy poquitos les tocó vivirlo, los empleados no vieron nada porque se agazaparon atrás, se escondieron propiamente. No vieron nada, no conocieron a nadie más que a los que habían estado sirviendo”, explicó Cadena en una conferencia de prensa en 2018.

El narcotraficante Archivaldo Guzmán reveló más detalles de su secuestro para el diario belga Knack en 2018: “No mencionaré nombres. La única lección que aprendí de esto es que no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. Afortunadamente, las personas que me secuestraron me perdonaron la vida. Esta es la única razón por la que todavía estoy con mi familia y amigos".

La Leche, el restaurante donde secuestraron a Iván Archivaldo Guzmán. (Foto: Facebook / La Leche).

Menú y precios del restaurante La Leche, lugar visitado por Iván Archivaldo Guzmán

El restaurante La Leche, lugar donde Iván Archivaldo Guzmán celebró su cumpleaños en 2018, tiene platillos con ingredientes del mar.

Antes de abordar las opciones gastronómicas del lugar es importante mencionar que cuentan con un menú que se modifica constantemente y aunque tengan recetas “consentidas” (es decir, que repiten), el contenido de la carta cambia.

Entradas

El restaurante La Leche, del chef Poncho Cadena, ofrece entradas para abrir el apetito y degustarlas antes del plato fuerte.

Sopa de nada (vegetales): 300 pesos

Atún marinado en vinagreta: 340 pesos

Ensalada con vinagreta de anchoa y queso parmesano: 340 pesos

Ostiones (receta de la casa): 420 pesos

Ostión roke: 450 pesos

Ostiones a la parrilla: 450 pesos

Ensalada de alcachofa: 420 pesos

Pulpo en adobo: 495 pesos

Platos fuertes

El establecimiento de comida ofrece los siguientes platos fuertes para continuar con la degustación:

Pato horneado: 580 pesos

Costilla de res estofada: 530 pesos

Mejillones: 450 pesos

Pasta fetuccini con pescados y mariscos: 560 pesos

Chamorro de cerdo estofado y glaseado: 560 pesos

Pesca del día (especialidad): 550 pesos

Col a la parrilla: 390 pesos

Camarones al grill: 570 pesos

Hamburguesa de sirloin a la parrilla: 460 pesos

Rib eye con chimichurri: 780 pesos

Pollito ‘La Leche’ (receta de la casa): 480 pesos

Langostinos: 730 pesos

Las bebidas con las que puedes acompañar tus alimentos van desde los 120 pesos hasta los 300 pesos (en coctelería con alcohol) y las botellas de licor comienzan desde los mil pesos.

El menú del restaurante La Leche incluye ensaladas. (Foto: La Leche restaurante)

Postres

Todos (o casi todos) hemos dicho la frase “todavía queda un huequito para el postre” y este establecimiento ofrece los siguientes para terminar la comida con un “toque dulce”.

Pastel de queso: 285 pesos por rebanada

Pay de elote con buñuelos: 285 pesos

Tarta de higo: 285 pesos

Creme broulee: 285 pesos

Bola de helado (diferentes sabores): 285 pesos 100 gramos

Tabla de postres: 515 pesos

¿Dónde está el restaurante La Leche?

El restaurante La Leche se ubica en la Zona hotelera norte, en el Boulevard Francisco Medina Ascencio en Puerto Vallarta, Jalisco.

Los horarios de apertura son de lunes a domingo de 18:00 horas a 2:00 horas del tiempo local.