‘Mar and Sea’ y ‘La Leche’: Los restaurantes relacionados con Iván Archivaldo Guzmán, hijo del ‘Chapo’

“Todos patrocinados por un tal, vienen y van”, Iván Archivaldo Guzmán no solo tiene corridos a su nombre, también cuenta con gustos culinarios muy particulares y por eso visita restaurantes dedicados a un tipo de comida, donde destaca Mar & Sea y La Leche.

Sin embargo, en los dos establecimientos de comida pasó un mal rato, en uno de ellos se vio en la necesidad de escapar disfrazado de mesero y en el otro el narcotraficante mexicano fue secuestrado.

El nombre del apodado ‘Chapito’ volvió a ser tema de conversación, principalmente en redes sociales, porque presuntamente se desencadenó un tercer ‘culiacanazo’ por la detención del hijo del Chapo, pero se trató de un rumor y hasta el momento no hay nada confirmado.

Supuestamente habrían detenido a Iván en Sinaloa. (Foto: DEA) (Nación321/DEA)

¿Qué restaurantes visitó Iván Archivaldo Guzmán?

El hermano de ‘El ratón’ fue visto en dos restaurantes, principalmente, el primero de ellos tiene un menú donde las especialidades giran alrededor de alimentos relacionados con los ingredientes del mar.

Mar & Sea

Este lugar es considerado de lujo y en la carta aparecen platos con una amplia variedad de pescados y mariscos.

La dirección de este establecimiento, de acuerdo con su página oficial, es Calle Carlos Salinas de Gortari y Bulevar Diego Valadez No. 1740, Colonia Desarrollo Urbano, tres ríos, Culiacán, Sinaloa.

Puedes reservar si llamas al teléfono compartido en sus redes sociales y si una visita al sitio no estaba planeada, los horarios son los siguientes.

lunes a miércoles: 12:00 horas a 23:00 horas.

jueves a sábado: 12:00 horas a 24:00 horas.

domingo: 12:00 horas a 22:00 horas.

Los espacios del lugar son lujosos. (Foto: Instagram @marandseacln)

El menú del restaurante se divide en entradas, platos fuertes, postres, sopas (donde hay arroces y ensaladas) y el costo aproximado por persona, según reseñas de Google Maps, es de aproximadamente 800 a 1000 pesos, depende de las especialidades ordenadas.

Estos son algunos ejemplos de las opciones para degustar en este sitio.

Aguachile de camarón - 253 pesos

Ceviche de atún o camarón - 263 pesos

Ceviche de pescado - 273 pesos.

Tostadas (varía por el contenido) - desde 119 a 209 pesos.

Sopa de mariscos con chile chipotle - 299 pesos.

Caldo de albóndigas de mariscos - 199 pesos-

Consomé de pollo - 177 pesos.

También venden algunas cremas (193 pesos), arroz con diferentes ingredientes y ensaladas.

Pescado a la plancha (depende la especie) desde 309 pesos.

Empanizado - de 313 a 473 pesos.

Zarandeado - de 329 a 349 pesos.

A la veracruzana - 323 a 342 pesos.

Salmón (tres quesos, salsa de ciruela, aceite de oliva y más) - desde 383 hasta 399 pesos.

Pulpo a las brasas o zarandeado - 383 pesos.

Langosta - mil 457 pesos por porción en promedio

Mariscos aparecen en el menú del restaurante (Foto: Instagram @marandseacln)

Iván Archivaldo escapa vestido de mesero en restaurante en Culiacán

Medios extranjeros, entre ellos The Wall Street Journal, reportaron el escape de Iván Archivaldo Guzmán de Mar & Sea disfrazado de mesero en 2014,

Si bien con el operativo no se detuvo al narcotraficante mexicano, se aseguraron cartuchos útiles, autos de lujo y blindados.

La leche es otro restaurante visitado por Iván Archivaldo Guzmán. (Foto: Instagram / @lalechevallarta).

Restaurante La Leche, lugar donde Iván Archivaldo fue secuestrado

La Leche no solo es conocido por ser el punto donde un comando armado secuestró a Iván Archivaldo Guzmán en 2016, también es reconocido por sus platillos con ingredientes frescos del mar.

El restaurante se ubica en Puerto Vallarta, exactamente en la zona hotelera norte, en el bulevar Francisco Medina, en Jalisco.

Los horarios del establecimiento son de lunes a domingo de las 18:00 horas a las 2:00 horas del siguiente día.

La Leche, el restaurante donde acudió a cenar Iván Archivaldo Guzmán. (Foto: Facebook / La Leche).

En el menú se ofertan especialidades que mezclan ingredientes de ensalada con carne de pescados y mariscos, estos son algunos ejemplos (con su respectivo precio).

Ensalada el orejón - 340 pesos.

Ensalada con caracoles - 450 pesos.

Tacos de diferentes carnes rojas con vegetales - 385 pesos.

- 385 pesos. Jaiba - 440 pesos.

Pulpo bañado en adobo - 495 pesos.

Ravioles de carne - 590 pesos.

Pescado recién capturado - 600 pesos.

Pato con mole - 640 pesos.

El restaurante La Leche tiene un menú con mariscos y carnes. (Foto: Facebook / La Leche).

¿Cómo fue el secuestro de Iván Archivaldo en ‘La leche’?

En agosto de 2016, el hermano de Ovidio Guzmán acudió a cenar a La Leche cuando un comando armado llegó al lugar y se lo llevó por la fuerza, el momento quedó registrado en videos compartidos en redes sociales.

El restaurante estuvo cerrado unos días, al reabrir, el chef Ignacio Cadena, compartió detalles al respecto en un encuentro con los medios de comunicación.

“No hubo ni siquiera un ‘balacito’, ni una amenaza a nadie. ¡Qué malo que pasó en mi lugar, pero qué bueno que no pasó más o peor!... A muy poquitos les tocó vivirlo, se portaron muy bien (los empleados), no vieron nada porque se agazaparon atrás, se escondieron propiamente.”, declaró.