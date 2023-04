Iván Archivaldo Guzmán: El restaurante donde secuestraron a ‘El Chapito’ en su cumpleaños

Hace unos años, en las mesas largas de un restaurante gourmet de Puerto Vallarta Jalisco, acostumbrado a coctelitos, aguachiles, arrachera y ‘pollito de leche’, un grupo celebraba un cumpleaños cuando de pronto irrumpió un comando armado para llevarse por la fuerza a seis personas, incluso al cumpleañero: Iván Archivaldo Guzmán.

Iván, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue secuestrado en el restaurante La Leche el 15 de agosto de 2016, al lado de su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Eran conocidos como ‘Los Chapitos’.

La Leche, el restaurante donde acudió a cenar Iván Archivaldo Guzmán. (Foto: Facebook / La Leche).

Antes de su polémico secuestro, Iván ya había estado en prisión en México acusado de ser autor intelectual de un doble homicidio, aunque fue puesto en libertad luego de 3 años. Hace unos días la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), anunció que ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien está acusado de cargos federales:

Conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas

Intento de conspiración para importar sustancias controladas

Exportación de sustancias controladas con la intención de distribuirlas

En 2008 fue puesto en libertad Iván Archivaldo Guzmán Salazar. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com).

¿Cómo fue el secuestro de Iván Archivaldo Guzmán en La Leche?

Aquel día de agosto de 2016, los hijos del líder del cártel de Sinaloa había acudido a cenar al restaurante La Leche, ubicado en la zona turística de Puerto Vallarta, circularon videos en redes sociales donde se observa que, pese a estar custodiado por guaruras, no pudieron evitar que el comando armado lograra llevárselos.

Poco se supo sobre los detalles de qué pasó y cómo fue liberado. El restaurante estuvo cerrado varios días, el sector turístico estaba preocupado porque esos hechos violentos afectaran la afluencia de visitantes.

La Leche es un restaurante donde todo es blanco. (Foto: Facebook / @lalecherestaurant).

A los pocos días La Leche reabrió, Ignacio Cadena Beraud, chef y dueño del restaurante, dio una breve conferencia de prensa: mencionó que ‘Los Chapitos’ habían hecho una reserva normal y entraron como cualquier otro cliente:

“No hubo ni siquiera un ‘balacito’, ni una ‘amenacita’ a nadie. ¡Qué malo que pasó en mi lugar, pero qué bueno que no pasó más o peor!... A muy poquitos les tocó vivirlo, se portaron muy bien (los empleados), no vieron nada porque se agazaparon atrás, se escondieron propiamente. No vieron nada, no conocieron a nadie más que a los que habían estado sirviendo”.

Además, agregó: “Voy a abrir hoy, voy a cocinar como mago, el día de hoy he hecho un menú precioso y espero que vaya la gente”. Asimismo, agregó que fue “un acto violento pero muy limpio”.

Iván Archivaldo Guzmán 'El Chapito' fue detenido en 2005 por lavado de dinero en Guadalajara. (Foto: Cuartoscuro)

Para 2018, Iván habló con el semanario belga Knack y se negó a decir quién había sido el autor de su secuestro:

“No mencionaré nombre. La única lección que aprendí de esto es que no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. Afortunadamente las personas que me secuestraron me perdonaron la vida. Esta es la única razón por la que todavía estoy con mi familia y amigos”.

Sobre las causas, se llegó a mencionar que Nemesio Oseguera Cervantes (‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación) había advertido a los hijos de Guzmán que no se acercaran a la plaza; también que el narcotraficante ‘El Mayo’ Zambada fue el operador del rescate.

Posteriormente, Jesús Alfredo Beltrán Guzmán (hijo mayor de Alfredo Beltrán Leyva y sobrino de Joaquín Guzmán Loera), conocido como ‘El Momochito’, fue considerado autor intelectual y material del secuestro de ‘Los Chapitos’.

¿Qué pasó con el restaurante La Leche?

El restaurante-bar sigue abierto en Puerto Vallarta, es un establecimiento que se define como de “tradición culinaria de forma irreverente”.

Tiene un estilo monocromático, todo es blanco para que el comensal “despierte sus sentidos al interactuar con estimulantes platillos en un espacio concebido como un lienzo, el cual será intervenido por la cocina del chef y sus queridos visitantes”.

Sirven platos variados como sopa de nada, ensalada de pera, pulpo amolado, sashimi, aguachiles, pollo al grill, arrachera, pulpo garnachero, ‘pollito de leche’, tacos New York, risotto, pescado blanco, costillas al horno, mejillones y más.

La Leche sirve distintos platillos de temporada. (Foto: Facebook La Leche).

La decoración se ha vuelto una característica atractiva para acudir a tomarse fotografías. Hasta hace poco aún se menciona el secuestro en las reseñas de Google Maps con comentarios como “El lugar está padre, el concepto y el morbo de la captura de los hijos del Chapo atraen”, “Lindo lugar, siempre y cuando no esté el hijo del Chapo” o “A pesar del levantamiento del hijo del Chapo, un lugar recomendable.”

¿Dónde? Km 2.5, Blvd. Francisco Medina Ascencio, Las Glorias, 48333 Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Cuánto? Sus precios por plato van de sopas por alrededor de 250 pesos, hasta especialidades como ‘cola de sirena’ por casi 2 mil 500 pesos o cabrería por mil 500. El cheque promedio es de mil pesos por persona.