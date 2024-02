¿Qué tan sano es comer queso Oaxaca, uno de los mejores del mundo?

Quesadillas, tlayudas y enchiladas, son algunos de los platillos en los que se encuentra el quesillo, uno de los ingredientes favoritos de los mexicanos, pero ¿te has preguntado que tan saludable es para el organismo?

El quesillo, también conocido como queso Oaxaca, es un alimento elaborado con leche bronca, que no ha pasado por un proceso químico, o pasteurizada, de sabor ácido y salado. Se caracteriza por estar conformado de varias hebras que forman una bola.

Principalmente, el queso Oaxaca acompaña la preparación de algunos platos de la gastronomía mexicana, como las quesadillas, pero hay quienes prefieren consumirlo por sí solo.

Según la última actualización del ranking de Taste Atlas, una guía culinaria, el quesillo se encuentra en la posición número 15 del listado de los 100 mejores quesos de todo el mundo, por debajo del bocconcini (Italia) y arriba del Saint-Félicien (Francia).

En 2023, el queso Oaxaca se posicionó en el quinto lugar del ranking de Taste Atlas, por debajo del Grana Padano de Italia.

El quesillo puede ser parte de una alimentación saludable, pero el exceso puede perjudicar tu salud. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

¿Qué beneficios tiene comer queso Oaxaca o de hebra?

“(El queso Oaxaca) es un alimento saludable, depende de con que otros alimentos se combine, la frecuencia y la cantidad de su consumo”, señaló la especialista Dania Karenina Gil Orozco en conversación con El Financiero.

Según un estudio de calidad que hizo la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en agosto de 2022, el quesillo es un alimento que aporta proteínas, sodio y grasa butírica, elemento propio de la leche.

Hay algunos fabricantes que utilizan otros ingredientes, como el almidón, para darle mejor consistencia al alimento, pero lo que no está permitido es sustituir la grasa butírica por vegetal, en ese caso deja de ser considerado como queso Oaxaca.

Además de ser una buena fuente de nutrientes, los quesos hechos con leche de vaca, como el quesillo, tienen algunos beneficios para el organismo, siempre y cuando su consumo sea moderado.

Aporta calcio

De acuerdo con Medical News Today, la mayoría de quesos tienen altos niveles de calcio, un compuesto esencial para la salud de los huesos y dientes.

“Para mucha gente, el queso es la principal fuente de calcio de su dieta. Puede ser una forma estupenda de satisfacer esas necesidades de calcio. También aporta proteínas, algo en lo que a veces no se piensa, pero necesitamos proteínas para mantener nuestros músculos fuertes y sanos”, señaló la nutrióloga Alexis Supan a Cleveland Clinic.

El quesillo tiene una enorme variedad de formas en las que puede llamarse. (Foto: Shutterstock)

Aporta ácidos grasos

Medical News Today explica que hay dos tipos de ácidos grasos: no esenciales y los esenciales, estos últimos son necesarios para el funcionamiento del organismo y solo se pueden obtener por medio de ciertos alimentos.

Al ser un queso elaborado con leche entera, el quesillo podría promover una alimentación rica en ácidos grasos omega -6 y -3.

¿Qué pasa si como mucho queso Oaxaca?

A pesar de los beneficios que podrían surgir del consumo moderado del queso Oaxaca, en grandes cantidades, el alimento podría perjudicar a la salud por sus valores nutricionales.

Estos son algunos de los efectos secundarios que podrían presentarse de un consumo excesivo de queso Oaxaca.

Problemas cardiovasculares

El sitio especializado de ClikiSalud comparte que el queso Oaxaca, en su versión convencional, es uno de los quesos que más grasas aportan.

Los quesos elaborados con leche entera tienen altos niveles de grasas saturadas, aquellas relacionadas con diversos problemas, principalmente los del sistema cardiovascular.

Mediline Plus comenta que, en grandes cantidades, las grasas saturadas aumentan la presión arterial y los niveles del colesterol malo.

El queso Oaxaca tiene altos niveles de grasas. (Foto: Shutterstock).

Aumento de peso

Debido a su contenido en grasas, el quesillo podría estar relacionado con el aumento de peso.

“Consumir cualquier alimento en exceso, especialmente los ricos en grasa como el queso, puede provocar un aumento de peso si tu ingesta total de calorías supera tus necesidades diarias”, comentó la especialista Sarah Rueven a Eat this, not that.

De igual manera, en algunos casos, el queso y los productos lácteos enteros han provocado inflamación en algunas partes del organismo.

Problemas estomacales

Debido a que los quesos no tienen altos niveles de fibra, un compuesto que beneficia al sistema digestivo, pueden provocar problemas estomacales.

“El queso tiene mucha grasa y poca fibra, lo que puede ralentizar la digestión y dificultar el paso de las heces por el intestino. Esto puede provocar movimientos intestinales poco frecuentes y dificultad para eliminar los desechos”, aseguró Mary Sabat a Eat this, not that.

¿Cuánto queso Oaxaca puedo comer?

En otras palabras, el queso Oaxaca es una fuente de nutrientes esenciales para el organismo; sin embargo, su consumo debería mantenerse moderado por sus posibles efectos secundarios provocados por las grasas saturadas y sodio.

ClikiSalud señala que los quesos altos en grasas deberían consumirse ocasionalmente, pero en el caso del quesillo reducido en grasa puede formar parte de una dieta balanceada.

El queso Oaxaca es uno de los ingredientes favoritos de los mexicanos. (Foto: Shutterstock)

Aunque es uno de los alimentos más populares en México, no hay una recomendación oficial de cuánto queso Oaxaca se puede consumir al día.

En entrevista con Cleveland Clinic, la nutricionista Alexis Supan comenta que, en personas con dietas bajas en grasas saturadas y sodio, alrededor de 56 a 85 gramos de queso al día es seguro.

¿Qué diferencia hay entre el queso Oaxaca y el quesillo?

En esencia, el queso Oaxaca y el quesillo son el mismo producto, solo cambia el lugar en el que se elabora o se adquiere. A pesar de ello, existe un debate entre los mexicanos sobre cuál es el nombre original de este ingrediente.

Además de aquellos nombres, el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana menciona que a este queso también se le conoce como:

Quesillo de Oaxaca.

Queso de bola.

Queso de hebra.

Queso oaxaqueño.

Queso para deshebrar.

Queso trenzado

Queso tropical.

¿Cuál es el queso más saludable en México?

¿Estás en busca del queso consentido de las dietas? De acuerdo con La Revista del Consumidor, el panela es uno de los alimentos que más recomiendan los nutriólogos.

Esto se debe a que el queso panela, a diferencia de la versión convencional del quesillo, es uno de los ingredientes de la cocina menos calóricos. Incluso, al exponerse al calor, no se gratina, ni suelta grasa, como lo harían los demás quesos.

Entonces, si estás en busca de reemplazar al queso Oaxaca por una opción más saludable, el panela podría ser una opción.