¿Qué tan sano es el caldo de pollo?

Uno de los comentarios más populares en nuestro país cuando se comen platillos hechos con pollo de cotidianamente es que nos saldrán plumas, pero lo real es que el caldo es una tradición dentro de la dieta de los mexicanos.

En la creencia popular se utiliza esta receta para presuntamente aliviar síntomas relacionados con la gripa o para personas con problemas del sistema digestivo, especialmente dolor de estómago.

Pero, ¿qué tan cierto son los remedios caseros atribuidos al caldo de pollo?, esto es lo conocido al respecto de los beneficios del platillo.

El caldo de pollo es la clásica comida que se recomienda para los enfermos. (Foto: Especial El Financiero).

¿Cuáles son los beneficios de comer caldo de pollo?

El caldo de pollo tiene diferentes nutrientes que podrían ayudar en diferentes aspectos a la salud de las personas. Entre ellos se encuentran los siguientes.

Ayuda a incrementar el apetito

De acuerdo con una publicación de The Conversation en 2023, hecha por Colby Teeman, profesor de nutrición en la universidad de Dayton, indica que este platillo tiene un sabor motivante para el apetito, particularmente cuando se pierde a consecuencia de un padecimiento en las vías respiratorias.

“Las enfermedades agudas desencadenan una respuesta inflamatoria podría reducir el apetito (...) no tener ganas de comer significa que no obtienes la nutrición necesaria, lo que no es bueno para la salud inmunológica y la recuperación de la enfermedad (...) pero la evidencia sugiere que el sabor de la sopa de pollo puede ayudar a estimular un mayor apetito”, declaró el experto.

El caldo de pollo puede tener carne o hacerse con los huesos. (Foto: Cuartoscuro)

Podría mejorar los síntomas de enfermedades en el estómago

El mismo especialista mencionado anteriormente especifica que el sabor UMAMI (glutamato monosódico) presente en comida a base de pollo (entre ellos el caldo) ayuda con la digestión de los alimentos porque prepara el aparato digestivo para la absorción de nutrientes.

Esto disminuiría considerablemente las molestias ocasionadas en el estómago después de una enfermedad y de sus síntomas, entre ellos el dolor, principalmente.

Funciona para disminuir la congestión nasal y la inflamación

Colby Teeman explico acerca de la función de los glóbulos blancos en el cuerpo. Él aseguró que estos integrantes del sistema inmunológico del cuerpo, al intentar contrarrestar síntomas inflamatorios de una enfermedad, como la congestión nasal.

Pero el caldo de pollo, al supuestamente inhibir las funciones de los linfocitos (tipo de glóbulo blanco) entonces disminuye la inflamación.

“La inflamación ocurre cuando los glóbulos blancos migran al tejido inflamado para ayudar a la curación (...) las investigaciones muestran que la sopa de pollo puede, de hecho, reducir la cantidad de glóbulos blancos que viajan a los tejidos inflamados”, declaró el experto en nutrición.

Las patitas de pollo también se utilizan para hacer caldo de pollo. (Foto: Shutterstock).

Además, explica en la misma publicación, respirar el vapor caliente de este platillo ayuda a descongestionar la nariz. “Beber el líquido e inhalar los vapores aumenta la temperatura de las fosas nasales y respiratorias, lo que afloja la mucosidad espesa que suele acompañar a las enfermedades respiratorias”, declaró Teeman.

Es bajo en grasa

Healthline, portal especializado en temas de salud y alimentos, especificó que el contenido de este platillo es bajo en grasa y con un bajo nivel de calorias, por lo que podría ser benéfico para las personas durante la realización de dietas, pero alertó por su alto contenido de sodio.

¿Es bueno comer caldo de pollo?

El experto en nutrición citado antes en el texto explica que en la mayoría de las ocasiones el valor nutricional del caldo de pollo se refuerza con los ingredientes agregados a la preparación del mismo.

Entre los principales destacó los siguientes.

Zanahorias (contiene vitamina E, folatos, ácido ascórbico (vitamina C) y vitaminas del complejo B, como la niacina, esto según la Revista del Consumidor de la Profeco).

Papa (vitamina C, antioxidantes, fibra, según la misma revista citada anteriormente).

Ajo (posee un alto valor nutritivo y contiene muy pocas calorías, rico en vitamina C, vitamina B6 y manganeso, según una página del gobierno de México).

Cebolla (contiene potasio, calcio, hierro, magnesio y fósforo, de acuerdo con la Profeco).

La cebolla incrementa el valor nutricional del caldo de pollo (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

En conclusión, Teeman mencionó acerca de los beneficios de consumir el caldo o sopa de pollo, sin embargo, alertó del uso de alimentos procesados en la dieta cotidiana.

“No todas las sopas de esta carne están repletas de propiedades curativas nutritivas. Por ejemplo, las versiones enlatadas ultraprocesadas, tanto con fideos como sin ellos, carecen de muchos de los nutrientes que se encuentran en las versiones caseras”, explicó el profesor.

En ocasiones el caldo de pollo lleva sazonadores. (Foto: shutterstock) (Shutterstock)

Receta de caldo de pollo

Larousse Cocina recomienda preparar esta receta de la siguiente forma.

Ingredientes

¼ de poro.

1 rama de epazote.

2 ramas de perejil.

6 pimientas negras.

3 dientes de ajo.

2 kg de retazo de pollo.

½ cebolla.

3 clavos de olor.

100 g de apio cortado en trozos.

1 zanahoria cortada.

2 litros de agua.

Sal al gusto.

Los pasos para prepararlo son tres.