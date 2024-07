¿Cuál es el efecto del té de canela con jengibre en el estómago?

El té de canela con jengibre es una preparación utilizada como un combo a la hora de combatir un malestar abdominal o hasta para aliviar los síntomas de una gripe, pero, ¿cuál es su efecto en el organismo?, ¿es un remedio casero eficaz?

El Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana define a la canela como una “especia que se obtiene de las ramas del canelo”, incluso, menciona que la variedad de sus usos rebasan a las del chile en las cocinas mexicanas, lo que la hace esencial en los hogares.

En el caso del jengibre, lo describe como un “tubérculo aromático, de sabor picante”utilizado como un condimento principalmente en Asia y Europa, su diversidad de usos en platillos dulces y salados lo pueden convertir en el equivalente de la canela es esos lugares.

Tomar un té de jengibre y canela puede darle varios beneficios a tu salud (Foto: Shutterstock). (Shutterstock / Pexels)

Propiedades en el estómago: ¿Qué efecto tiene el jengibre con canela en el cuerpo?

Los estudios disponibles de la canela y el jengibre (por separado) han coincidido en que ambas tienen componentes que generan efectos positivos en el organismo.

Si bien podrías ver algunos buenos resultados al consumir una infusión, considera que esta bebida no es un tratamiento médico ni puede reemplazarlo; además, muchas de las propiedades que se han investigado sobre esta planta no analizan tal cual al té, sino a otros productos, como extractos o suplementos.

Ambas plantas coinciden en algunos potenciales beneficios en el sistema digestivo, las cuales actúan como una doble herramienta a la hora de enlistar sus beneficios.

Mejora la digestión

Sitios especializados como WebMD y la nutrióloga Michelle Hyman para Eat This, Not That coinciden en que los componentes de la canela (cinamaldehído) combinados con los del jengibre (gingeroles y shogaoles) fomentan la velocidad en la que los alimentos son procesados por el estómago y hacen digestión, ayudando a mejorar síntomas como gases, inflamación y estreñimiento.

La canela es una especia que aparece en varios remedios caseros, como para controlar el azúcar en la sangre. (Fotoarte: Alan Unterberger / El Financiero).

Además, contienen un alto nivel de antioxidantes que protegen a al sistema del daño oxidativo causado por radicales libres y cuyo consumo frecuente puede ayudar a prevenir enfermedades cardiacas, neurodegenerativas o el envejecimiento prematuro, informa Healthline.

Para desinflamar

Los polifenoles que se encuentran en la canela y en el jengibre actúan en conjunto y generan un doble efecto antiinflamatorio, así lo refirió la BBC Good Food sobre la propiedad de estos ingredientes que puede llegar a combatir la inflamación crónica. Este efecto también es perceptible a nivel abdominal cuando se trata de cólicos menstruales, gases, digestión lenta o indigestión.

En este sentido, LiveStrong sugiere que la canela podría combatir la E. coli, bacteria relacionada con la inflamación gastrointestinal que se relaciona con la gastritis.

Indigestión Crónica

Según Healthline, un portal especializado en temas de salud, el consumo moderado de jengibre puede ayudar a tratar la indigestión crónica, aunque los estudios no son concluyentes al respecto. Mismo caso para la canela, que se ha usado tradicionalmente para tratar la indigestión.

El té de jengibre, canela y limón suele ser gran auxiliar para aliviar síntomas de resfriado y por sus propiedades (Fotoarte: El Financiero / Especial). (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Alivia náuseas

El centro de salud Johns Hopkins asegura que el jengibre es un ingrediente que puede aliviar las náuseas y evitar vomitar. Efecto que empata con el uso tradicional de la canela, de acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, que entre sus usos enlista: diarrea, vómito y bilis.

Agiliza la digestión

La canela y el jengibre son ingredientes que, por separado, se han analizado por sus posibles efectos para agilizar el proceso de digestión. LivesStrong describe la canela como una especia carminativa, que alivia los gases intestinales y favorece la digestión.

En el caso del jengibre, Mount Sinai, en su sitio web, aseguran que es un ingrediente utilizado para tratar algunos dolores producidos en el estómago y hasta agilizar la digestión.

El jengibre es una planta conocida por su sabor picante. (Foto: Wikimedia Commons).

Otros posibles efectos del té de canela con jengibre

¿Mejora sensibilidad de la insulina? : Una vez en el estómago y siguiendo el proceso natural de digestión, los componentes de la canela y el jengibre pueden ayudar a sintetizar mejor la insulina, así lo sugiere Healthline.

: Una vez en el estómago y siguiendo el proceso natural de digestión, los componentes de la canela y el jengibre pueden ayudar a sintetizar mejor la insulina, así lo sugiere Refuerza el sistema inmune : Beber té de jengibre con canela puede tener propiedades antivirales, estudios citados por Healthline sugieren un beneficio contra el VIH-1, la cepa más común del VIH. Ampliando el rango de probable protección frente a virus como la gripe y el dengue, aunque se necesitan más ensayos para confirmar estos efectos.

: Beber puede tener propiedades antivirales, estudios citados por sugieren un beneficio contra el VIH-1, la cepa más común del VIH. Ampliando el rango de probable protección frente a virus como la gripe y el dengue, aunque se necesitan más ensayos para confirmar estos efectos. Antifúngico y antibacteriano: WebMD enlista entre las propiedades de estos ingredientes su capacidad de ser antibacterianos y antifúngicos, por lo que se les atribuye la capacidad de combatir infecciones bacterianas y fúngicas, por ejemplo, la salmonela, la E. coli y los estafilococos.

El jengibre y la canela suelen tomarse en forma de infusiones. (Foto: Especial)

Contraindicaciones del té de canela con jengibre

Según informa los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en Estados Unidos, el consumo de canela en grandes cantidades o durante periodos prolongados puede causar:

Daños al hígado por la cumarina (menos presente en la variedad Cassia)

Úlceras

Problemas gastrointestinales

Reacciones alérgicas

Reflujo

Mientras que en el caso del jengibre, el NIH enlista efectos secundarios derivados de la ingesta de grandes dosis como: malestar abdominal, acidez de estómago, diarrea e irritación de boca y garganta.

Canela La canela es una especia que genera efectos en el organismo, por lo que se recomienda un consumo moderado (Foto: Especial / El Financiero).

¿Cómo se prepara el té de canela con jengibre?

La infusión de canela con jengibre se prepara al hervir 300 mililitros de agua y añadirle un par de rajitas de canela junto a una cucharadita de jengibre fresco o seco; se deja inficionar por algunos minutos y estará listo para beberse.

El sabor de estos ingredientes juntos se puede potencializar dado que se trata de un tubérculo de sabor ‘picoso’ que se mezcla con lo fuerte de la canela, aunque su dulzor natural lo hace un té más agradable al paladar.