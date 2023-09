¿Cuáles son los beneficios del té de jengibre, canela y limón en el organismo?

Las infusiones o tés son una de las formas más recomendadas por algunos especialistas para obtener los beneficios de ciertos alimentos, como el jengibre, el limón o la canela, conocidos por sus múltiples propiedades, sobre todo en esta época de otoño-invierno que acaba de empezar.

El jengibre es por excelencia uno de los productos más utilizados en este tipo de preparaciones por los beneficios que se le conocen hasta el momento, aunque también está ligado a mitos urbanos; por ejemplo, algunos le atribuyen propiedades adelgazantes, cosa que no está todavía comprobada científicamente.

Lo mismo ocurre con el limón, sobre todo cuando este se bebe con agua y en ayunas, lo que tampoco se sabe a ciencia cierta si es verdad o no.

En el caso de la canela, es muchas veces empleada para condimentar alimentos o postres, aunque también se incluye en algunas infusiones para temas como la reducción de azúcar o ‘potenciar’ los efectos benéficos.

La canela es una especia que acompaña bebidas como el café y el agua de horchata. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo preparar té de jengibre, canela y limón?

Tanto el jengibre, que es una raíz originaria de Medio Oriente, como la canela, que se extrae de la corteza de un árbol y también es originaria de aquella región, pueden encontrarse en distintas presentaciones, como la raíz entera (en el caso de la primera), en rajita (la segunda), o en polvo.

En tanto el limón es un fruto que suele exprimirse para obtener su jugo, aunque en los tés también es común utilizar la hoja de su árbol. Para efectos de esta nota, hablaremos del limón como fruta.

Para preparar un té de jengibre, canela y limón lo único que tienes que hacer es poner a calentar agua, en ella agregas el jugo de un limón, una rajita mediana de canela y de media a una cucharadita de jengibre fresco, dejas hervir por unos minutos, retiras del fuego y esperas a que tenga una temperatura adecuada para beber.

El té de jengibre es una bebida que promueve beneficios en el cuerpo. (Foto: Especial)

¿Para qué sirve el té de jengibre, canela y limón?

Los beneficios de cada uno de estos alimentos son similares, por lo que tomarlos juntos en una infusión o té, ya sea en ayunas o antes de dormir, puede hacer aportes positivos a tu salud.

Se ha discutido muchos cuál es el mejor momento del día para beber un té y que de esta forma el cuerpo absorba mejor las propiedades, aunque en realidad no existe ningún estudio que compruebe o determine esto, por lo que puedes tomarlo a cualquier hora.

Entre las propiedades y beneficios de tomar té de jengibre, canela y limón se encuentran:

Mejora la digestión

Esta sería la razón por la que muchas personas asocian el ‘bajar de peso’ como una de las propiedades de tomar té de jengibre, sobre cuando se mezcla con limón y canela, aunque no sea este su principio.

Tanto la canela como el jengibre y el limón son alimentos que, gracias a sus propiedades (en el caso de la canela el cinamaldehído, el jengibre los gingeroles y shogaoles, y con el limón es el limoneno) permiten el tránsito de los alimentos en el tracto digestivo, de acuerdo con el sitio especializado WebMD y la nutrióloga Michelle Hyman, que habló con Eat This, Not That.

El consumo de canela puede tener algunos beneficios. (Foto: Wikimedia Commons)

Ayuda a los síntomas de resfriado

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala al jengibre como uno de los principales auxiliares en el tratamiento del resfriado. Otro de los que también es reconocido por esto es el limón, gracias al aporte que ofrece de vitamina C.

El dolor de garganta y la congestión nasal son algunos de los síntomas que alivia la infusión de jengibre, canela y limón, de acuerdo con WebMD.

El té de canela, jengibre y limón puede ayudar a aliviar síntomas de resfriado. (Foto: Archivo)

Reduce niveles de azúcar en la sangre

La especialista Candace O’Neill RD explicó en una entrevista a la Clínica Cleveland de Estados Unidos que la canela es una gran aliada para aquellas personas que utilizan insulina para tratar afecciones como diabetes.

WebMD también refirió este beneficio al jengibre gracias a algunos estudios que se han realizado al respecto. En tanto el limón aporta ese extra gracias a que contiene hesperidina, también conocida en su acción para controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Propiedades antiinflamatorias

Los polifenoles que poseen el jengibre y la canela, además de mejorar la digestión, también son grandes aliados para las personas con osteoartritis o artritis reumatoide por sus bondades antiinflamatorias.

El jengibre es un tubérculo con sabor picante. (Shutterstock)

Por ejemplo, la nutrióloga Jo Williams escribió para BBC Good Food que consumir jengibre y canela con regularidad puede reducir el dolor y mejorar la movilidad de estos pacientes.

En tanto el limón también aporta a la causa gracias a un flavonoide que posee llamado eriodictiol, además del ácido ascórbico.