¿Qué pasa si tomo té de jengibre todos los días?

Hay especias que se utilizan en diversas infusiones para aprovechar sus posibles beneficios para la salud, como el té de jengibre, que destaca por aliviar ciertos malestares. Te contamos los efectos que hay detrás de esta bebida.

El jengibre es un tubérculo de sabor picante que proviene de India y Malasia, se utiliza en la cocina para aromatizar algunos platillos. Este ingrediente es uno de los más populares en remedios caseros por sus efectos en la salud.

Al igual que otras infusiones, como la que proviene de la cúrcuma, cardamomo, azafrán o ajo, el té de jengibre puede promover algunos efectos positivos para la salud.

El jengibre es un ingrediente popular en remedios para bajar de peso. (Foto: Shutterstock).

¿Por qué la gente toma té de jengibre?

Según Web MD, el jengibre es un alimento rico en vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para el cuerpo.

Hay quienes consumen el té de jengibre cuando padecen malestares como mareo, náuseas o si sufren de algún cuadro de gripe.

Más allá de sus efectos para aliviar malestares, hay personas que toman esta bebida por algunos de los posibles efectos positivos en el cuerpo.

El jengibre es un tubérculo con sabor picante. (Shutterstock)

En redes sociales, especialmente en TikTok, existen individuos que presumen que el té de jengibre tiene efectos para promover la perdida de peso en el cuerpo; sin embargo, no hay evidencia de que la especia o la bebida tengan propiedades de adelgazamiento.

No hay evidencia que demuestre que consumir el té de jengibre en ayunas tenga mejores efectos, aparte de que la plataforma de Healthline asegura que esta infusión se puede consumir a cualquier hora del día.

Estos son algunos de los beneficios que surgen del consumo moderado del té de jengibre en el organismo.

Facilitar digestión

La Clínica de Cleveland señala que el té de jengibre aliviana malestares estomacales y facilitar las labores del sistema digestivo.

“El jengibre relaja las cosas en el intestino, lo que hace que te sientas mucho más cómodo si tienes problemas de estómago”, agrego la especialista Beth Czerwony en entrevista con la Clínica de Cleveland.

El té de jengibre también ayuda con los problemas que surgen de la indigestión.

Controlar la presión arterial

El portal de Healthline asegura que el consumo moderado de té de jengibre apoya a controlar la presión arterial del cuerpo y reducir el riesgo de padecer algún tipo de problema cardiovascular.

El jengibre es uno de los tubérculos más usados en remedios caseros. (Shutterstock / Especial)

Aliviar inflamación

El consumo de té de jengibre también ayuda a reducir la inflamación del cuerpo y algunos síntomas de enfermedades crónicas.

Healthline explica que el jengibre contiene un componente químico llamado gingerol que reduce la inflamación en algunas partes del cuerpo y alivia dolores de enfermedades como artrosis de rodillas.

Aliviar las náuseas

El té de jengibre se utiliza principalmente en personas que padecen de náuseas, una sensación de malestar acompañada de las ganas de vomitar.

“Las investigaciones demuestran que el jengibre ha aliviado los síntomas de náuseas, vómitos y diarrea en personas con diversos problemas, desde la quimioterapia hasta las náuseas matutinas”, explicó la especialista Amy Shapiro en conversación con el portal de Eat this, not that.

Ayudar al control del peso

A pesar de que el té de jengibre no tiene propiedades para adelgazar, se trata de una bebida que puede promover el control del peso en el cuerpo.

Esto resulta debido a que el té de jengibre ayuda a controlar el apetito y mejorar los niveles de azúcar en la sangre.

El té de jengibre se puede combinar con limón. (Foto: Shutterstock).

¿Cómo se prepara el té de jengibre?

Existen diversas formas en las que se puede encontrar el té de jengibre, pero la opción más recomendable es cuando se prepara de manera casera para evitar azúcares añadidos u otros elementos que afecten su valor nutricional.

Para preparar té de jengibre, Healthline señala que solamente se necesitan hervir en agua de 4 a 6 pedazos del ingrediente crudo y sin su piel por 10 minutos hasta obtener la infusión.

Al tener un sabor agrio y picante, hay quienes le agregan algún endulzante como miel. Esta práctica altera el valor nutricional de la bebida y puede ser perjudicial si se consume en exceso.

El jengibre ayuda alivianar algunos malestares. (Shutterstock)

¿Qué pasa si tomo mucho té de jengibre?

A pesar de los beneficios que surgen del té de jengibre, la infusión se debe de consumir de manera moderada por los efectos secundarios que produce. Entre ellos se encuentra el ardor o malestar estomacal.

Según Web MD, el té de jengibre también provoca inflamación, gases y ardor en la boca si se toma de manera excesiva.

Es por ello que Healthline recomienda consumir menos de cuatro tazas al día para evitar problemas en la salud. Las personas que padezcan de trastornos hemorrágicos o estén tomando medicamentos deberían de consultar a un especialista para consultar si pueden ingerir té de jengibre.