La historia del Charco de las Ranas, el restaurante de CDMX donde Paco Stanley almorzó por última vez

El 7 de junio de 1999 Paco Stanley comió carne en chile pasilla, frijoles, totopos y agua de tamarindo en El Charco de las Ranas. Ese fue su último almuerzo, luego caminó fuera del restaurante, subió a su camioneta y cundo estaba a punto de irse fue asesinado a balazos.

Ese día sus colegas pidieron huevos estrellados con chilaquiles: el periodista Jorge Gil se fue con Paco a la camioneta y sobrevivió tras solo ser herido en la pierna; mientras que a Mario Rodríguez Bezares ‘Mayito’ lo salvó un malestar estomacal que lo llevó un buen rato al baño.

Ese episodio en la historia noventera fue tan mediático que a la fecha quienes pasan frente al restaurante delatan su edad cuando dicen: ”Aquí mataron a Paco Stanley”. Y la curiosidad sigue más allá de sus chilaquiles: también fue recreado en la serie ¿Quién lo mató?

Luis Gerardo Méndez interpreta el papel de Mario Rodríguez en la serie 'Quién lo mató'. (Foto: Prime Video).

¿Cuál es el restaurante donde mataron a Paco Stanley y cómo se llama?

El Charco de las Ranas tiene varias sucursales en la Ciudad de México: dos en Mixcoac y una en Pedregal, la cual es tristemente famosa porque en su entrada le dispararon a Paco.

El conductor de Una tras otra frecuentaba esa taquería de la colonia Jardines del Pedregal, sobre la avenida Periférico Sur, está cerca de las oficinas de TV Azteca, donde trabajaba Stanley.

En la serie ¿Quién lo mató? aparece un restaurante llamado El Lago de los Sapos, de tabique rosa exterior y toldo a rayas, como El Charco de las Ranas: “Era un restaurante que visitaba habitualmente, ya lo conocían, era como llegar a su propia casa”, dice el Jorge ficticio interpretado por el actor Diego Boneta.

Imagen del 7 de junio de 1999, en donde se aprecia la camioneta en donde pereció, afuera del célebre restaurante Charco de las Ranas. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Fotógrafo Especial)

La camioneta de Paco Stanley fue acribillada a las afueras de El Charco de las Ranas Pedregal. (Foto: YouTube / Prime Video México)

La serie de Prime Video hace un guiño muy exacto a El Charco de las Ranas en una historia inspirada en hechos reales que al inicio de cada capítulo advierte:

“Los eventos, lugares y personajes relacionados con el homicidio de Francisco Stanley Albaitero han sido llevados a la ficción con el propósito de representar uno de los casos más controversiales y mediáticos en la historia de México”.

Pero la precisión es tal que en un cameo al menú de los ‘sapos’ aparece el plato vacío de chile pasilla y con el listado textual de desayunos de las ‘ranas’, tanto que quienes acuden podrían sorprenderse de no ver a Mario (Luis Gerardo Méndez) decir: “Algo me cayó pesado, Paco, híjole, no llegó, Paco”, antes de correr al baño como en la serie.

El lugar mantiene su decoración tradicional. (Foto: elcharcodelasranaspedregal.com.mx).

Por ejemplo, salvo que el precio más barato en la ficción, vemos en ambos menús, el de la serie y el real estos paquetes de desayunos:

“Granjero: huevos a escoger del 1 al 12, sope verde o rojo, frijoles refritos o de olla y café”.

“ Especial mexicano : jugo o fruta o grandes, especiales mexicanos a escoger excepto 5, 9 y 12 o tacos de costilla asada, sope verde o rojo, frijoles refritos o de olla y café”.

: jugo o fruta o grandes, especiales mexicanos a escoger excepto 5, 9 y 12 o tacos de costilla asada, sope verde o rojo, frijoles refritos o de olla y café”. Su menú de sopes completo: verde, rojo, chorizo, hongos, pollo, tinga, flor de calabaza, papa con chorizo, queso con o sin rajas, chicharrón verde o rojo.

Si los chilaquiles le cayeron mal o no a Mario en los 90 quizá jamás lo sabremos, pero la popularidad del restaurante se ha ganado a muchos comensales devotos a sus desayunos y a sus tacos.

¿Cuánto cuestan los tacos en el Charco de las Ranas?

Muchas personas van al El Charco de las Ranas por los recuerdos o la fama de lo que pasó, pero otros van por los tacos al pastor y de costilla con tortillas recién hechas. De hecho, los comentarios en Google Maps se dividen entre ambos temas.

“‘Un charcazo’, diría Stanley, excelentes tacos al pastor y costilla con tortillas recién hechas, tacos grandes y sustanciosos que te dejan un excelente sabor y gran gusto”, escribió un usuario.

Los tacos van de 52 a 109 pesos:

Al Pastor: 52 pesos

Bistec: 95 pesos

Arrachera: 142

Costilla 119

Chuleta: 109

Chuleta ahumada: 109

Chuleta adobada: 109

Chorizo: 109

Maciza: 109

Pechuga de pollo: 109

Champiñones: 109

En la serie de Paco Stanley solo se dice que es una taquería, aunque hay mucha variedad de comida mexicana, como mole, chilaquiles, enchiladas, fajitas, sopes y el famoso bistec en chile pasilla que comió el conductor. Nada pasa de los 300 pesos.

Además de tacos, tienen un amplio menú. (Foto: elcharcodelasranaspedregal.com.mx).

¿Quién es el dueño de El Charco de las Ranas?

El restaurante ha estado en disputas legales a lo largo de su historia y no está claro cuántos son los dueños y datos precisos sobre quiénes son todos los socios.

A la fecha, el acervo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) detalla que El Charco de las Ranas se usó por primera vez como marca en 1984 y se registró ante dicha instancia en 1990.

Como titulares hay registros en el IMPI a nombre de Fondita S.A. de C.V. y Taco Típico S.A. de C.V., este último tiene como titular a Guillermo Lecuona Saiz, de los dueños originales.

Los primeros años de ‘El Charco de las Ranas’ y el origen del nombre

En 1994, en Reforma se apuntaba que el negocio llevaba 11 años de existencia y había cinco dueños, uno de ellos era Armando Morales, quien platicó sobre los planes de abrir más sucursales.

El Charco nació con el concepto de un restaurante que abriera en la Ciudad de México durante la noche y la madrugada.

De ahí salió el nombre: la rana es un animal noctámbulo y suele reunirse en charcos. La taquería vendía carnes asadas, tacos al pastor y aguas frescas, además de que destacaban su sistema de seguridad y la velocidad de tener una mesa en máximo 15 minutos.

Este famoso restaurante de la Ciudad de México es recordado por muchos como el sitio donde asesinaron a Paco Stanley. (Foto: Captura de pantalla / Google Maps).

La disputa por El Charco de las Ranas

En el 2000, un año después de la muerte de Paco Stanley, había otra polémica entre los dueños de El Charco de las Ranas: Antonio Miranda Donneaud, Guillermo y Jorge Lecuona Saiz y Gerardo Sánchez Carrillo, quien se creía que era hermano del conductor de televisión Raúl Sánchez Carrillo, pero luego el presentador aclaró que no tenía ninguna relación.

Según una nota de archivo del periódico Reforma, del viernes 14 de julio del 2000, Antonio Miranda presentó una denuncia penal contra los otros propietarios, los acusaba de haberlo sacado ilegalmente del negocio y de administración fraudulenta.

La denuncia apuntaba: “Durante todos los años en que el señor Lecuona se ha desempeñado como presidente de Administración de las sociedades que conforman la negociación, se ha abstenido de presentarnos informes contables y estados financieros, argumentando pretextos que van de la falta de tiempo hasta el sometimiento a visitas fiscales que le imposibilitan tener el documento a su alcance”.

Jorge Gil, Paco Stanley y Mario Bezares solían salir juntos en los programas, comieron juntos el día que mataron al conductor. (Foto: Facebook @PacoStanleytributo)

Antonio Miranda Donneaud era dueño original del 40% de las 10 empresas que controlan los restaurantes, era socio a distancia, ya que vivía en Estados Unidos desde 1985.

En 1987, Miranda se asoció a partes iguales con Lecuona para conformar la empresa que luego se llamó Franquicias de México; la dueña de la marca era Impulsora de Franquicias. Lecuona fungía como administrador y Sánchez Carrillo como el gerente.

Debido a ese litigio, en 2001 se supo que una sucursal de las ‘ranas’ que estaba en las Lomas cambió de nombre a El lago de los cisnes.

Menú completo de El Charco de las Ranas 2024

¿Dónde está El Charco de las Ranas?

El restaurante tiene dos sucursales en Mixcoac, pero el más popular está en Blvd. Adolfo López Mateos 2772, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Ciudad de México.