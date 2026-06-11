Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y ‘calorcito’ para el viernes 12 de junio

Así estará el clima en CDMX para el 12 de junio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este viernes 12 de junio, el Valle de México, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, tendrá un clima con cielo nublado.

Se esperan temperaturas variadas, con mínimas desde 7.3°C en Toluca hasta máximas de 26.3°C en Ecatepec, lo que sugiere un día fresco y templado en la región.

¿Qué temperaturas habrá hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, los grados estarán entre 12.3°C como mínima y 25.0°C de máxima, con un cielo predominantemente nublado.

Mientras tanto, en Toluca, capital del Estado de México, se esperan las temperaturas más bajas, con una mínima de 7.3°C y una máxima de 19.7°C, marcando una diferencia notable entre ambas ciudades.

Naucalpan de Juárez, un municipio relevante del Estado de México, experimentará grados desde 12.0°C hasta 25.0°C, con condiciones similares de cielo nublado.

En Ecatepec de Morelos, las temperaturas serán más cálidas, con una mínima de 12.7°C y una máxima de 26.3°C, presentando un cielo medio nublado en la jornada y una sensación más templada.

¿Lloverá este viernes en el Valle de México?

Aunque no se esperan lluvias fuertes, el cielo nublado en gran parte de la región mantiene la posibilidad de lloviznas dispersas. El viento soplará de forma ligera, con velocidades de 6 km/h en Ciudad de México y Naucalpan, y de 3 km/h en Toluca, lo que ayudará a la sensación de frescura durante el día en estas zonas.

El SMN explica que la interacción de una circulación ciclónica en altura sobre el golfo de México con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, generará chubascos y lluvias fuertes en gran parte del país. Esto incluye lluvias muy fuertes en el centro y suroeste del Estado de México, así como en Morelos, lo que afectará la región.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 12 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 13 de junio: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 14 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Durante el fin de semana, el Valle de México mantendrá condiciones de cielo nublado. Se espera un ligero aumento en las temperaturas máximas para el sábado, alcanzando hasta 26°C, antes de bajar a 24°C el domingo. Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 12°C y 13°C, con vientos ligeros, lo que promete un clima agradable.

¿Cómo protegerse del clima cambiante en la zona?

Ante las temperaturas templadas y la presencia de nubes, es importante seguir algunas recomendaciones. Se aconseja mantenerse bien hidratado bebiendo suficiente agua, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Aunque el cielo esté cubierto, la radiación UV puede ser significativa, por lo que se sugiere usar protector solar para cuidar la piel.

Para evitar sorpresas con los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde, es práctico vestirse en capas. Las mañanas son frescas, pero las tardes pueden ser más cálidas. Planificar las actividades al aire libre para las horas de menor radiación solar, incluso con nubes, ayuda a cuidar la salud y disfrutar mejor el día.

¿Afectará el clima las actividades diarias en el Valle?

Las condiciones actuales permitirán la mayoría de las actividades al aire libre, pero con precaución. Parques y espacios abiertos se podrán disfrutar, aunque con la posibilidad de alguna llovizna. Es un buen momento para paseos matutinos, aprovechando el fresco, y para actividades de esparcimiento en general en toda la zona.El viento ligero y la ausencia de lluvias fuertes no representan un impacto significativo en el tráfico o la movilidad. Sin embargo, la nubosidad puede reducir un poco la visibilidad en zonas altas, por lo que se recomienda a los conductores mantener sus luces encendidas y manejar con precaución, especialmente en carreteras y vialidades elevadas.

¿Qué ropa usar hoy en CDMX y Edomex?

Para el viernes 12 de junio, la ropa en capas es la opción más inteligente. Una camiseta de manga corta como base, complementada con una sudadera ligera o una chamarra delgada, permitirá adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. Los tejidos transpirables ayudarán a mantenerse cómodo y fresco en el Valle de México.

Además de la vestimenta adecuada, es recomendable llevar un paraguas pequeño o un impermeable ligero, previendo cualquier llovizna inesperada, especialmente en las zonas altas. No olvidar una botella de agua para mantenerse hidratado es fundamental, así como gafas de sol y protector solar, incluso en días nublados para proteger la piel.

¿Hay alertas climáticas para el Valle de México?

Actualmente, no se han emitido alertas específicas por calidad del aire para la Ciudad de México y el Estado de México, según los reportes disponibles. Las condiciones de viento ligero ayudan a dispersar posibles contaminantes, manteniendo un ambiente generalmente aceptable, aunque siempre es bueno consultar las fuentes oficiales para mayor seguridad.Para obtener la información más reciente y detallada sobre el clima y posibles alertas, se recomienda consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil. Estas instituciones ofrecen actualizaciones constantes para que la población pueda tomar las precauciones necesarias y planificar su día de forma segura y efectiva.